Die SKN Juniors stecken in einer Zwickmühle. Brav, engagiert, aber ohne Punch – so „spielt“ man dem Abstiegsszenario in die Karten. In Schatten der Bundesliga. Weil auch bei den SKN-Profis der Hut brennt, ist auch auf Schützenhilfe aus dem A-Kader nicht zu hoffen. Ein Ligaverbleib in der Ostliga ist wohl nur aufgrund finanzieller Dissonanzen bei der Konkurrenz realistisch.

Davon unabhängig stellt sich die Frage: Wie sinnvoll ist die Ostliga als Ausbildungsstätte für Talente? Einerseits ist die Liga offenbar zu stark: Mit einem Dutzend Akademie-Absolvent kämpfen die Juniors, punktegleich mit Schlusslicht Schwechat, um‘s Überleben.

Andererseits ist die Liga „zu schwach“. Denn auf das, was sie im Profifußball erwartet, kann Österreichs dritthöchste Spielklasse die Talente nur unzureichend vorbereiten. Vor allem, wenn‘s klubintern im Match wie auch im Trainingsbetrieb keine routinierten Leithammel gibt, an denen sich die Jungs aufrichten können. Trainer Flögel kritisch: „Die Regionalliga bereitet nur auf die Regionalliga vor.“ Gegenbeispiele wie jenes von Christoph Monschein, der via Ostliga zum Bundesliga-Goalgetter reifte, bestätigen die Regel.

Freilich: Für eine eigene U23-Liga der Profiklubs fehlt die Vision. Und auch der Wille.