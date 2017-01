Haben Sie Ihre Neujahrsvorsätze schon umgesetzt – oder bereits über Bord geworfen? Die ersten Tage eines neuen Jahres stehen immer für Umbruch, für Aufbruch. Und eben gute Vorsätze. So auch beim SKN St. Pölten. Das Ziel ist klar: In der Bundesliga ankommen und dort auch bleiben!

Mut und Zuversicht will man ausstrahlen beim ersten St. Pöltner Bundesligisten seit 22 Jahren. Allein schon diese Zeitspanne zeigt, dass auch Demut angebracht ist. Stadion hin oder her: Dass der SKN in Liga eins spielt, ist keinesfalls selbstverständlich. Über Jahre hinweg ist man bei den Wölfen dem Traum nachgelaufen. Dass der Aufstieg mit Punkterekord im Umfeld die Erwartungen nach oben geschraubt hat, hat dem SKN nicht gut getan. Auf die harte Tour musste man die Lektion in Sachen Übermut lernen. Von den Schönwetterklatschern setzte es nach einem tristen Herbst die heftigsten „Watsch‘n“.

Den Jahreswechsel gilt‘s zu nützen, die Erwartungen zu justieren. Zu Recht mussten die Verantwortlichen Kritik einstecken – für manch Entscheidung, die richtig getroffen, aber „patschert“ kommuniziert wurde.

Allerdings: Schwarzmalerei ist nicht angebracht, der SKN nicht weit weg vom Plansoll. Für die Bundesliga lohnt es sich zu kämpfen. Mutig, aber gewiss nicht übermütig …