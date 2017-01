St. Pölten ist das österreichische Pjöngjang. Nicht selten wurde dieser Vergleich in den vergangenen Tagen in heimischen Medien bemüht.

Abgesehen davon, dass Niederösterreich zum Glück wenig mit Nord-Korea gemeinsam hat, passt das Bild auch aus einem simplen anderen Grund nicht: Die Hauptstadt St. Pölten ist tiefrot, das Land ebenso tiefschwarz. Absolute Machtfülle hatte Erwin Pröll in St. Pölten also nie und auch seine designierte Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner wird sie in absehbarer Zeit nicht haben.

Diese absolute Machtfülle hat in der Traisen-Metropole hingegen Stadtchef Matthias Stadler. Er wusste sie in den vergangenen Jahren in umsichtiger Abstimmung mit dem schwarzen Pröll zu sichern. Nicht zum Schaden der Landeshauptstadt, deren Aufschwung stark von den Impulsen des Landes getragen war.

Diese Impulse muss es auch in Zukunft mit einer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geben – zum Wohle aller Niederösterreicher. Denn ein starkes Land braucht eine starke Hauptstadt.