Kein Stein bleibt auf dem anderen bei den St. Pöltner Handballern. Diese Woche geht nicht nur der Grunddurchgang zu Ende, sondern auch eine Ära. Trainer Ibish Thaqi nimmt den Hut, ein Großteil des Teams wird – angesichts des Sparkurses – folgen. Auch im Handball gilt: „Ohne Göd, ka Musi“.

Der Sponsorenvertrag mit dem Hotelressort Falkensteiner-Katschberg läuft aus. Und ohne das lukrative Namenssponsoring lässt sich ein Bundesliga-Team mit Aufstiegsperspektive nicht finanzieren. Rückkehrer Markus Wagesreiter dürfte – nach nur einem halben Jahr – wieder die Koffer packen und in der HLA bei Krems andocken. Verdenken mag‘s ihm keiner. Die Unsicherheit bei den Akteuren ist groß – und Gift im Kampf um eine Truppe, die diese Saison noch anständig zu Ende spielen kann. Denn um mehr wird‘s im Playoff für die St. Pöltner nicht mehr gehen.

Die Lage ist ernst. Die Pläne wieder in die HLA zurückzukehren, dürften noch tiefer in der Schublade verschwinden. Viel steht am Spiel. Vor allem der Nachwuchsbetrieb.

Auf diese Basis werden die St. Pöltner in Zukunft noch mehr setzen müssen. Ob die „Einsertruppe“ dann in der Bundesliga spielt oder eine Etage tiefer, darf dabei vorerst keine Rolle spielen. Weil‘s jetzt ans Eingemachte geht.