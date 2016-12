Dass innerhalb einer Woche drei Trainersessel neu besetzt werden, hat Seltenheitswert. Eines haben die drei Klubs naturgemäß gemeinsam: Der sportliche Erfolg war enden wollend. Die Vereine waren praktisch zum Handeln gezwungen.

Schauplatz Getzersdorf: Der Titelzug ist wohl abgefahren, die Trennung von Trainer Teufner schon länger beschlossene Sache. Mit dem Ex-Paudorfer Armin Bahtovic hat man einen Mann geholt, der auch unter schwierigen Bedingungen gute Arbeit leisten kann. Was dafür spricht, dass Getzersdorf die Mission Meistertitel auf nächstes Jahr vertagt.

Schauplatz Harland: Der Abgang von Enver Keci Richtung Karlstetten zwang Obmann Anton Heinzl zum Handeln. Und zur Rückkehr in die Doppelrolle. Heinzl wird als Vereinschef und Trainer in Personalunion versuchen, das „Werkl“ am Laufen zu halten.

Schauplatz Nummer drei: Radlberg. Beim Aufsteiger in die 1. Klasse West-Mitte steht am meisten am Spiel. Jürgen Gedl, der wohl das Rennen um die Frühwirth-Nachfolge machen wird, ist ein ausgewiesener „Feuerwehrmann“. Das hat er u.a. in Droß bewiesen. Meistermacher Frühwirth spürte offenbar nicht mehr das Vertrauen, reagierte mit dem Rücktritt.

Trainerbesetzungen überall. Nur beim SKN lässt man sich Zeit