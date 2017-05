Die Eckdaten für das Generationen-übergreifende Wohnprojekt der BWSG mit der Volkshilfe sind jetzt bekannt: Der Bau in der Maximilianstraße 639 soll im nächsten Juli starten. „Wir rechnen mit einer Bauzeit von zwei Jahren“, erklärt BWSG-Vorstandsvorsitzender Wilhelm Haberzettl.

Regionalbüro für Volkshilfe in Planung

Die Genossenschaft errichtet auf dem ehemaligen Gelände der Firma Frauberger & Kahler 98 Wohnungen mit insgesamt 8.760 Quadratmetern Nutzfläche. Davon stehen der Volkshilfe 760 Quadratmeter zur Verfügung: Hier sollen ein Regionalbüro für die mobile Hauskrankenpflege und Heimhilfe, eine Krabbelstube für Kleinkinder und eine Wohngemeinschaft für Senioren unterkommen. Zudem wird auch der Bezirksverein der Volkshilfe ein Büro einrichten.

Im Zuge des Projekts „Intergenerationelles Wohnen“, das die Volkshilfe im Wohnbau starten wird, soll das Zusammenleben mehrerer Generationen ermöglicht und unterstützt werden. „Den formalen Rahmen soll ein Bewohnerverein bilden, den die Bewohner im Laufe der Zeit in Selbstverwaltung führen sollen“, erklärt Volkshilfe-Landesgeschäftsführer Gregor Tomschizek.

Bedürfnisse sollen so gemeinschaftlich abgedeckt werden. „Möglicherweise wird eine ältere Dame ihre Nachbarn um Unterstützung bei Besorgungen ersuchen und im Gegenzug anbieten, stundenweise Aufsicht für deren Kinder zu übernehmen“, erklärt Tomschizek. Angedacht sind für den Verein aber auch die Nutzung von Car-Sharing-Fahrzeugen, ein möblierter Gesellschaftstraum auf dem Dach, ein Swimmingpool und Hochbeete.

Von Car-Sharing bis hin zur Gartenpflege

Die BWSG investiert in den 17,6 Millionen Euro. „Das Generationen-Projekt liegt mir deshalb am Herzen, weil es immer schwieriger wird, im städtischen Raum das Thema Nachbarschaftshilfe zu leben“, betont Vorstandsvorsitzender Wilhelm Haberzettl. „Wir wollen dies durch die geplante Durchmischung schaffen.“ Die strategischen Überlegungen und Verhandlungen mit der Volkshilfe sollen in den nächsten Monaten abgeschlossen sein.