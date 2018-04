Wie St. Pölten im Kulturhauptstadt-Jahr und danach aussehen könnte, war das übergeordnete Thema beim KulturForum im ehemaligen Löwa-Kaufhaus am Neugebäudeplatz. Gut 200 interessierte Bürger brachten in offenen Diskussionsrunden zu verschiedenen Themengebieten ihre Ideen und Anregungen ein.

Offene Diskussionsrunden im ehemaligen Löwa-Kaufhaus

In der Gruppe „Der Raum & Der Standort“ sprachen die Teilnehmer unter anderem über die Möglichkeit, dass Studierende der New Design University Leerstände in der Innenstadt für kreatives Schaffen verwenden. Ein Kulturhaus mit Programm ausschließlich für Kinder und Jugendliche war ebenso unter den Wünschen wie eine Verbesserung der Anbindung an die Region. „Man kann wunderbar in die Landeshauptstadt zum Kulturgenuss gelangen, aber nachts wird es mit dem Heimkommen schon schwieriger“, fasste Bewerbungsgesellschaft-Geschäftsführer Michael Duscher als Moderator die Gespräche zusammen. Einige Teilnehmer forderten, den Radverkehr in der Stadt zu forcieren und die Traisen als Lebensader der Stadt stärker in Projekte einzubeziehen.

Im Bereich „Die Orte der Kultur & Das Wesen“ war die noch fehlende Kulturachse zwischen Altstadt und Regierungsviertel ebenso ein Thema wie das Fehlen richtigen Wahrzeichens in der Stadt. Zudem forderten Beteiligte eine Entwicklung des Schillerplatzes, eine Galerie für zeitgenössische Kunst sowie eine neuerliche Bespielung des Klangturmes.

Im Themenfeld „Das Bild & Die Bühne“ thematisierte Moderatorin Daniela Allmeier vom Planungsbüro Raumposition die Befürchtung mancher, sich auf europäischer Ebene zu blamieren. „Die Frage ist, was Europa von St. Pölten lernen kann. Die Stadt muss bodenständig bleiben, um nicht Erwartungen zu schüren, die nicht zu erfüllen sind.“ Gleichzeitig sei ein großer Wille beobachtbar, die Stadt auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. „St. Pöltens Bürger haben ja schon in der Vergangenheit eine unglaubliche Entwicklung von der Industrie- und Arbeiterstadt zur Dienstleistungsstadt mit Lebensqualität und viel Kultur getragen“, so Allmeier.

Die Barrierewirkung des Regierungsviertels sei vielen ein Dorn im Auge und müsse entkräftet werden. Die einzelnen Stadtteile sollten miteinander und mit der Innenstadt besser vernetzt werden, fasste Allmeier die Wünsche von Teilnehmern zusammen. Moderatorin Lena Weiderbauer ergänzte, dass in den Stadtteilen an der Nahversorgung gearbeitet werden müsse und neue Mobilitätskonzepte entwickelt werden müssten.

Anregungen sollen in Bewerbung einfließen

In den nächsten Wochen werden die Bewerbungsgesellschaft und das Planungsbüro Raumposition die Anregungen weiterverarbeiten. Sie sollen mit vorliegenden Konzepten zur Grundlage für die Kulturstrategie 2030 und die Bewerbung selbst reifen. Ein Teil dieser Konzepte ist auch der vor 13 Jahren entwickelte Kulturentwicklungsplan der Stadt, von dem bisher nur das Literaturfestival Blätterwirbel und kleinere Punkte umgesetzt wurden.

Beim zweiten KulturForum am Mittwoch, 6. Juni, sollen dann erste konkrete Pläne präsentiert werden – dann können sich Interessierte aus Stadt und Region auch wieder einbringen.