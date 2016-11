Ulrich Fuchs hat federführend die Kulturhauptstädte Linz und Marseille-Provence gestaltet und begleitet. Seit zwei Jahren ist der gebürtige Bayer Mitglied der Jury zur Auswahl der Europäischen Kulturhauptstädte. Die NÖN sprach mit dem „Kulturhauptstadt-Macher“.

NÖN: Welches Potenzial hat St. Pölten Ihrer Meinung nach? Ist die Stadt mit knapp 60.000 Einwohnern zu klein?

Ulrich Fuchs: Ich kenne St. Pölten zu wenig, um diese Frage wirklich seriös zu beantworten. Aber die Größe einer Stadt spielt bei dem Wettbewerb um den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ eine untergeordnete Rolle. Vor kurzem hat die Jury Elefsina mit 30.000 Einwohnern als griechische Kulturhauptstadt für das Jahr 2021 benannt. Im nächsten Jahr ist die recht kleine Stadt Pafos auf Zypern Europäische Kulturhauptstadt. Entscheidend für die Auswahl ist die Qualität der Bewerbung und die damit verbundene nachhaltige Kulturentwicklung einer Stadt.

Was ist in Ihren Augen der kleinste gemeinsame Nenner von Linz, Marseille und St. Pölten? Was muss eine Kulturhauptstadt unbedingt haben?

St. Pölten ist immerhin Landeshauptstadt eines Bundeslandes – und zählt ähnlich wie Linz und Marseille zu den „second cities“ eines EU-Mitgliedslandes. Die Nähe zu Wien sehe ich eher als einen Vorteil für eine potenzielle Bewerbung. Ich gehöre im Übrigen zu denjenigen, die den Begriff „Provinz“ positiv sehen. Lebensqualität hängt nicht von der Größe einer Stadt ab.

Wie bewerten Sie das Bestreben der „Plattform Europäische Kulturhauptstart“, von der Basis aus zu arbeiten? Dass Vereine, Kunstschaffende und Bürger vorarbeiten und sich dann mit der Politik abstimmen?

Zivilgesellschaftliches Engagement zu Beginn eines potenziellen Bewerbungsprozesses ist geradezu ideal. Top-down-Strukturen sind viel problematischer, wie das Beispiel der Hamburger Bewerbung für die Olympischen Spiele 2024 zeigt. Natürlich hat am Ende eine Kulturhauptstadt-Bewerbung nur dann eine realistische Chance, wenn auch die politisch Verantwortlichen möglichst einheitlich das Vorhaben mittragen.

Die Parallele zu Linz ist auffällig: Beide Städte sind vom Image der reinen Arbeiterstadt weggekommen. Auch St. Pölten weist eine Vielfalt von kulturellen Strömungen auf und steht im Spannungsfeld zwischen Stadt- und Landespolitik. Noch haben sich weder Stadt noch Land dezidiert für eine Bewerbung ausgesprochen. Wie sehr könnte die Kulturhauptstadt ein Motor für die weitere Entwicklung sein?

Diese Situation ist mir aus der Zeit meiner Tätigkeit in Linz sehr bekannt. Allerdings haben es Stadt, Land und Bund bei Linz09 geschafft, das Projekt gemeinsam zu fördern und zu tragen. Der Erfolg ist allen politisch Verantwortlichen positiv zugerechnet worden. Linz hat nicht nur durch ein positives Image als moderne Industrie- und Kulturstadt gewonnen. Viele neue Projekte konnten trotz einiger Unentschlossenheiten vor allem von Seiten der Stadt nachhaltig gesichert werden.

Haben Sie Tipps für St. Pölten?

Es gibt für ein solches Projekt keine Erfolgsgarantie. In der Vergangenheit hat es gelungene, aber auch weniger gelungene Kulturhauptstädte gegeben. Wenn man aber das Potenzial eines solchen Vorhabens nicht unterschätzt und bereit ist, Kultur im umfassenden Verständnis als Katalysator der Stadtentwicklung zu sehen, kann ein Gemeinwesen einen Sprung um zehn Jahre im Entwicklungsprozess nach vorne machen.

Sollte sich St. Pölten bewerben?

St. Pölten sollte sich meiner Meinung nach in einem breiten Diskussionsprozess in Zivilgesellschaft und Politik ernsthaft mit den Chancen und Risiken einer Bewerbung auseinandersetzen und dann eine Entscheidung treffen. Dieser Prozess allein birgt unabhängig von seinem Ausgang bereits enormes Potenzial.