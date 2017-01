Mittlerweile über 50 interessierte St. Pöltner bringen sich bei der Plattform KulturhauptStart ein. Beim zweiten Jour fixe, diesmal im Vinzenz Pauli, arbeiteten sie weiter an den Plänen für die Bewerbung St. Pöltens als Kulturhauptstadt 2024. So sollen Events veranstaltet werden, um die Idee voranzutreiben, und außerdem Plattform-Mitglieder an Kultureinrichtungen mit dem Vorschlag herantreten, den europäischen Gedanken in ihren Programmen stärker zu berücksichtigen.

Bereits im Frühjahr will das Team um Jakob Redl erste Gespräche mit Stadt und Land suchen, um sie von der Notwendigkeit der Bewerbung zu überzeugen. Denn im Sommer wird das Kanzleramt die Ausschreibung ausschicken. „Nach diesem Call sollte man sich nicht allzu viel Zeit lassen“, erklärt Redl. Bei den Gesprächen will die Plattform aufzeigen, dass es sehr gute Gründe für eine Bewerbung gibt. „Daher wird daran gar kein Weg vorbeiführen.“ Städtische Bemühungen und die Plattform könnten später zusammengeführt werden, überlegt Redl. „Die Plattform verstünde sich auch dann weiterhin als Bindeglied zur Bevölkerung und könnte etwa die freie Szene begleiten.“

„Mission Statement“ legt Vision fest

Bereits beim nächsten Jour fixe am 15. Februar soll die Motivation der Plattform schriftlich definiert sein. Dieses „Mission Statement“ soll Werbetext für potenzielle Interessierte und Partner sein. „Da werden schon die soziale Inklusion und die Partizipation als wichtige Punkte verankert sein“, erklärt Jakob Redl. „Auch wird ersichtlich sein, dass der Kulturbegriff für das Projekt viel weiter gefasst werden muss als nur für kulturelle Veranstaltungen.“

„In Vorarlberg ist die Idee zur Bewerbung vom Tourismuschef ausgegangen, in St. Pölten geht sie von der Bevölkerung aus.“

Jakob Redl

Dann soll auch die Idee weiterverfolgt werden, mit europäischen Städten vergleichbarer Größe und mit ähnlichen Voraussetzungen wie St. Pölten in Austausch zu treten.

Gleichzeitig zur Kontaktaufnahme mit der Politik wird die Plattform eine Unterschriften-Aktion sowie eine Online-Petition starten. So soll eine breite Basis für die Bewerbung geschaffen werden. „In Vorarlberg ist die Idee zur Bewerbung angeblich vom Tourismuschef ausgegangen, in St. Pölten geht sie von der Bevölkerung aus“, ist

Jakob Redl stolz.

In der Region rund um St. Pölten will die Plattform ebenfalls um Unterstützung werben. In Städten wie Krems und Melk habe es bereits erste Gespräche gegeben, so Redl. Das Ziel ist klar: „Vor 31 Jahren haben die Leute St. Pölten zur Landeshauptstadt gemacht, jetzt wollen wir die Stadt zur Kulturhauptstadt machen.“