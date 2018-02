Rund 1.150 gebührenpflichtige Parkplätze gibt es im St. Pöltner Stadtzentrum. Und die tragen ihren Teil zu den St. Pöltner Finanzen bei. Im vergangenen Jahr spülten sie nämlich 1,4 Millionen Euro in den Stadtsäckel.

Der Großteil dieser Summe stammt aus den Einnahmen des Parkschein-Verkaufs. 910.000 Euro wurden von den Autolenkern bezahlt. 2016 waren es 865.970 Euro. Die meisten kaufen ihr Ticket klassisch am Automaten, rund 15 Prozent nehmen mittlerweile Handyparken in Anspruch. „Der Anteil sollte aber steigen, wenn auch am See Handyparken möglich sein wird“, ist man beim Magistrat überzeugt.

Zweckgebunden sind die Einnahmen nicht, allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Ausgaben im Bereich der Straßenverwaltung deutlich höher sind.

390.000 Euro durch Strafzettel

Die restlichen Einnahmen wird durch Strafzetteln erzielt. Knapp über 16.000 Stück wurden im vergangenen Jahr ausgestellt und damit etwas mehr als 2016. Die Mitarbeiter der Parkraumüberwachung straften also rund 50 Lenker pro Tag. Am häufigsten den unbeliebten Zettel auf der Windschutzscheibe gibt es, weil überhaupt keine Abgabe entrichtet wurde. Bereiche, wo besonders häufig Strafzetteln verteilt werden, gibt es laut Stadt nicht.

Der Großteil der Einnahmen von 390.000 Euro fließt übrigens direkt in die Parkraumbewirtschaftung. 250.000 Euro werden für die Mitarbeiter samt Automatenentleerung bezahlt. Wichtiger als das durch Strafen eingenommene Geld sei aber der präventive Effekt der Kontrollen, heißt es aus dem Rathaus. Wochentags sind vier Mitarbeiter zur Parkraumüberwachung unterwegs, samstags sind es drei.

Im Generalverkehrskonzept ist – wie berichtet – eine weitere Ausdehnung der Kurzparkzone um rund 800 Stellplätze und die Einführung einer Grünen Zone rund um die Innenstadt angedacht. Wann die Pläne umgesetzt werden, ist derzeit noch unklar.