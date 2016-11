Gollinger sei seit Jahrzehnten „ein treuer Begleiter und Intimkenner des Bundeslandes Niederösterreich“, der „unglaublich wichtige und verantwortungsvolle Arbeit“ geleistet habe, betonte der Landeshauptmann in seiner Laudatio. Gollinger sei „ein Medienprofi“ und „ein Vorbild als Journalist, Medienmanager und Meinungsbildner“.

Der Landesdirektor des ORF lege „eine unglaubliche Führungsqualität“ an den Tag und zeichne sich durch Kompetenz und Teamgeist aus, so Pröll, der Gollinger als „besonnen, umsichtig und mit beiden Beinen am Boden stehend“ charakterisierte.

„Du bist jemand, der in diesem Land tief verankert ist"

Das Land Niederösterreich habe mit dem Geehrten einen „verlässlichen, ehrlichen und umsichtigen Partner“, betonte Pröll: „Du bist jemand, der in diesem Land tief verankert ist.“ Von Seiten des Bundeslandes Niederösterreich wolle man daher „herzlich danken für deine jahrzehntelange Begleitung und deine Treue zu diesem Land“.

Norbert Gollinger bedankte sich in seinen Worten „für diese großartige Auszeichnung“ und hob die gemeinsame Arbeit des Landesstudios hervor: „Es ist unsere gemeinsame Auszeichnung und eine Auszeichnung für die Arbeit, die wir leisten“. Er bedankte sich auch für die „Anerkennung für unser Landesstudio“, als Landesstudio „bekennen wir uns vorbehaltlos zu den Menschen hier und zum Bundesland Niederösterreich“, so Gollinger.