Preisträger aus der Erzdiözese Wien sind die Pfarren Stockerau und Kritzendorf. Weiterer Preisträger ist die evangelische Pfarrgemeinde Amstetten-Waidhofen/Ybbs. Bei einem Festakt im Niederösterreichischen Landhaus wurden die Auszeichnungen übergeben, die Preise waren mit je 800 Euro dotiert.

KA-Präsident Haiderer: Auf dem Weg zur "grünen Kirche"

Armin Haiderer, Präsident der Katholischen Aktion der Diözese St. Pölten, erklärte, die Einführung des Umweltpreises vor einigen Jahren sei auch das Startsignal für etliche weitere kirchliche Initiativen im Umweltschutz gewesen. Man sei auf dem Weg zu einer „grünen Kirche“.

Er erinnert an Aktionen wie „Wir radeln in die Kirche“, die ökofaire Klostergasse, in der diözesane Mitarbeiter/innen zum Umweltschutz angehalten werden, oder an die Theologischen Umweltgespräche. Aufgrund der Zahl der Bewerbungen für den Preis sei die Auswahl nicht leicht gewesen. Wichtig sei etwa, wenn die Pfarren der Jugend einen wertschätzenden Umgang mit der Umwelt beibringen.

Bischof Küng warnt vor fehlgeleitetem Anthropozentrismus

Diözesanbischof Klaus Küng verwies auf die Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus. Diese sei im Wesentlichen der Versuch, eine ganzheitliche Ökologie zu entwickeln. Es würden die Gefahren eines fehlgeleiteten Anthropozentrismus aufgezeigt. Der Mensch, der sich selbst zur absoluten Mitte mache, benütze die Ergebnisse der technologischen und wissenschaftlichen Fortschritte sowie die Möglichkeiten der Globalisierung, um u.a. eine Gewinnmaximierung zu erreichen, wie sie es nie zuvor gegeben habe.

Mit diesem fehlgeleiteten Anthropozentrismus gehe in der Regel Hand in Hand eine fortschreitende Relativierung der Werte. Letztlich sei es so etwas wie die Versuchung, sich an die Stelle Gottes zu setzen. Die Folge sei die Entstehung von Wüsten im Herzen des Menschen und in der Umwelt, oft auch mit schwerwiegenden Folgen für jene, die in Armut leben, auch für die nachfolgenden Generationen. Papst Franziskus entfalte eine Schöpfungstheologie und eine Spiritualität, die zu einem verantwortungsvollen Verhalten dem Menschen, der Schöpfung, auch sich selbst gegenüber befähige.

Umweltlandesrat: Projekt Energiesparpfarren wird fortgesetzt

Umweltlandesrat Stephan Pernkopf kündigte an, dass das erfolgreiche Programm der Energiesparpfarren fortgesetzt wird. Darauf habe sich das Land Niederösterreich jetzt mit den Diözesen St. Pölten und Wien sowie der evangelischen Diözese Niederösterreichs geeinigt. Er berichtete, dass die Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus ein wichtiger, beeindruckender und gut geschriebener Impuls für viele Umweltminister gewesen sei.

Viel sei erreicht worden, weil der Papst im Vorfeld des Umweltklimagipfels in Paris im Vorjahr mit Politikern gesprochen habe. Man solle freilich nicht auf Gipfelergebnisse warten, sondern es sei auch hilfreich, wenn der Umweltschutz auf die Ebene der Pfarren heruntergebrochen werde.

Turnovszky: Kirche arbeitet an Energiewende

Auch der Wiener Weihbischof Stephan Turnovszky verwies auf den bedeutenden Anstoß für die österreichische Bischofskonferenz durch Papst Franziskus und seine Enzyklika „Laudato si“. Für die Kirche sei es jetzt ein Anliegen, beispielhalft voranzugehen.

Darum wolle die Kirche eine Energiewende vollziehen und Turnovszky nennt dafür konkrete Beispiele: Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, kirchliche Flächen nutzen für Solarenergie und die Etablierung von Energiekennzahlen, um eine bessere Vergleichsbasis zu liefern. Gleichzeitig sei es wichtig, die persönliche Lebensweise anzupassen – daher sei er etwa per Bahn angereist.

NÖ-Superintendent: Umweltschutz ist Kirchen Anliegen

Bewusst das Rad zur Veranstaltung nahm auch der neue evangelische Superintendent Lars Müller-Marienburg. Er sehe sowohl bei der evangelischen als auch katholischen Kirche das Anliegen des Umweltschutzes.

Müller-Marienburg: „Wir wissen beim Umweltschutz oft wie es geht, dann scheitert es aber doch oft an der Umsetzung und am Geldbörsel.“ Daher könnten Zeichen wie dieser Umweltpreis gut motivieren mehr zu tun.