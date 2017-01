Mehr Einwohner, mehr Betriebe, mehr Arbeitsplätze, mehr Ausbildungsplätze und mehr Einnahmen aus der Kommunalsteuer – 2016 war für die Stadt ein positives Jahr. Das belegte Bürgermeister Matthias Stadler (SP) beim Neujahrsempfang im Rathaus mit Fakten.

Der Erfolg komme nicht von ungefähr, sondern sei Ergebnis einer planvollen Entwicklung, unterstrich Plattform-2020-Obmann Josef Wildburger.

Josef Wildburger: „Es würde keine Stadt geben, wenn es die Wirtschaft nicht gäbe.“ | NOEN, mss/Vorlaufer

Seit 2008 sei der Masterplan die Grundlage für die Entscheidungen in der Stadt. „Wir haben ein ‚Modell St. Pölten‘ geschaffen, für das sich mittlerweile Städte aus ganz Österreich, aber auch aus dem Ausland, interessieren“, verkündete Stadler stolz. Wesentlich sei jetzt, die „Vision 2020“ auch über das Jahr 2020 hinaus zu planen.

Die entscheidenden Eckdaten der St. Pöltner Entwicklung im Jahr 2016:

Mehr Betriebe. 3.642 Betriebe sind derzeit in St. Pölten beheimatet – um 103 mehr als zu Beginn des Jahres 2016. Noch deutlicher zeigt sich die Entwicklung, wenn man die Zahl mit dem Jahr 2008 vergleicht – das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Masterplans begonnen wurde: Seit damals stieg die Zahl der Betriebe um mehr als 20 Prozent. Mit der Wirtschaftsservicestelle Ecopoint wurden im Vorjahr 34 neue Firmen in der Stadt angesiedelt, darunter mit IKEA und Andritz zwei weltweit agierende Unternehmen. Besonders groß war das Interesse am Betriebsgebiet NÖ Central im Süden. Mit 13 bestehenden und geplanten Betrieben ist das erste aufgeschlossene Teilstück bereits fast komplett ausgelastet. Die nächste Aufschließungsphase ist in Vorbereitung.

Mehr Arbeitsplätze. Die Zahl der Jobs in der Stadt stieg im Vorjahr alleine durch Betriebsansiedelungen um 499. Insgesamt sind mittlerweile deutlich mehr als 60.000 Menschen in der Stadt beschäftigt.

Mehr Kommunalsteuer. Das Plus an Arbeitsplätzen bringt auch ein Plus an Kommunalsteuereinnahmen. Die stiegen 2016 um eine gute Million auf 27,4 Millionen Euro. Damit ist jeder siebente Euro, den die Stadt ausgeben kann, ein Kommunalsteuer-Euro. Als St. Pölten zur Landeshauptstadt wurde, nahm die Stadt nur sechs Millionen Euro an Kommunalsteuer ein. „Mit einem Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent liegt St. Pölten deutlich über dem Österreich-Schnitt“, freut sich Stadler. Für Wildburger ist wirtschaftlicher Erfolg die Grundlage für die gesamte Stadtentwicklung: „Es würde keine Stadt geben, wenn es die Wirtschaft nicht gäbe.“

Mehr Einwohner. 59.246 Menschen wohnten Anfang des Jahres in St. Pölten, davon 54.388 hatten ihren Lebensmittelpunkt in der Stadt. Damit stieg alleine in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der Hauptwohnsitzer um 2.256. Die 60.000-Einwohner-Grenze könnte noch heuer überschritten werden.

Mehr Wohnungen. 400 neue Wohnungen wurden im vergangenen Jahr übergeben, 1.107 sind in Bau und weitere 3.632 in Planung. Ein Ende des Booms sei nicht in Sicht, betont Bürgermeister Stadler: „Alleine in dieser Woche waren fünf Wohnbauträger bei mir, die sich erkundigten, wo es noch freie Flächen für Projekte gibt.“

Mehr Bildungsangebot. 312 Millionen Euro werden aktuell in den Bildungsstandort investiert. Diese Zahl präsentierte Bildungsbeauftragter Josef Kolarz-Lackenbacher. Im Schulbereich das größte Projekt ist die Sanierung des Gymnasiums Josefstraße durch den Bund. Neben baulichen Adaptierungen von Pflichtschulen sollen auch 12 bis 14 neue Kindergartengruppen errichtet werden. Mehr als 23.000 Schüler und Studierende pendeln Tag für Tag in die Stadt. 3.050 junge Menschen studieren derzeit hier. Mit dem Ausbau der FH und der neuen Privatuniversität für Psychotherapie wird die Zahl der Studierenden im nächsten Jahr auf 5.000 steigen.

Josef Kolarz-Lackenbacher: „St. Pölten ist eine moderne, lebenswerte, offene und tolerante Stadt.“ | NOEN

Grundsätzlich gebe es so gut wie alle Bildungsangebote in der Stadt, so Kolarz-Lackenbacher, der derzeit mit einem Team ein „Weißbuch der Bildung“ erarbeitet. Einen Mangel hat er schon entdeckt: ein durchgängiges Angebot mit Englisch als Unterrichtssprache fehle. Das gebe es nur in Kindergarten und Volksschule, danach klaffe eine Lücke. „Diesen Bedarf gibt es aber zunehmend“, weiß Kolarz-Lackenbacher.