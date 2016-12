Wegen einer „massiven Mehrbelastung für die Familien“ hat die VP gegen die von der SP beschlossenen Kostenbeiträge für die Nachmittagsbetreuung an Landeskindergärten gestimmt. Die Zuständigkeit für die Betreuung in Landeskindergärten (in St. Pölten sind es 24) vor 7 und nach 13 Uhr hat das Land mit 1. Jänner an die Gemeinden übertragen und gleichzeitig festgelegt, dass die Kommunen monatlich mindestens 50 Euro dafür einheben müssen.

Eine gerechte soziale Staffelung vermisst VP-Gemeinderätin Christina Veit in der St. Pöltner Umsetzung der von SP und VP im Landtag beschlossenen Vorgaben. „Die SP hat einfach die bestehende zeitliche Staffelung übernommen und etwa den Mindestbetrag für 20 Monatsstunden von 30 auf 50 Euro erhöht.“ Gerechter hätte sie gefunden, die unterste Staffel wegzulassen und für 40 Monatsstunden 50 Euro beizubehalten. „Eltern mit 20 Monatsstunden hätten wenigstens die Betreuungszeit verdoppeln und so die Teuerung kompensieren können.“

Die Stadt habe sich mit der Neugestaltung der Tarife an die Gesetzgebung gehalten, wird im Rathaus betont. Die neue sozial gestaffelte Tarifordnung sei in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden erarbeitet worden. „Die Gemeinde agiert mit den Beiträgen bei Weitem nicht kostendeckend“, argumentiert Heinz Steinbrecher vom Medienservice für den Magistrat. In der neuen Tarifordnung würden aber auch soziale Härtefälle berücksichtigt, so Steinbrecher.