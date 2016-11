Schon mehrfach beklagten NÖN-Leser kaputte Kanaldeckel auf der Nord-Süd-Hauptverkehrsachse. Vor allem bei den Unterführungen Prater-straße/Schießstattring und Mariazeller Straße strapazieren tiefe Löcher die Stoßdämpfer.

Arbeiten wurden im Sommer durchgeführt

Die Stadt versicherte, dass die Schäden im Sommer repariert werden – passiert sei das nicht, ärgert sich ein NÖN-Leser. „Stimmt nicht“, entgegnet man im Magistrat. Bei der Westbahn-Unterführung seien im Sommer wie angekündigt „die Straßeneinlaufschächte durch den Einbau der Dämpfungseinlagen niveaufrei hergestellt worden“. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, seien die Arbeiten in der Nacht erledigt worden.

Sanierung in den nächsten Wochen

Die Schachtabdeckungen südlich der Unterführung werden in den nächsten Wochen saniert, versichert Heinz Steinbrecher vom Medienservice: „Diese Arbeiten konnten in den Sommermonaten nicht durchgeführt werden, da dafür ein Schacht der Trinkwasserversorgung abgetragen werden muss.“ Dafür sei die Außerbetriebnahme eines Wasserleitungsanschlusses notwendig. In der Mariazeller Straße gibt es hingegen keine Neuigkeiten.

Instandhaltung als große Herausforderung

Generell ist die Sanierung von Kanaldeckeln eine administrative Herausforderung. Auf der Nord-Süd-Achse ist das Land für die Instandhaltung der Fahrbahn zuständig, die Stadt für die Erhaltung der Schächte. Dazu müssen sich die beiden auch mit Einbautenträgern wie EVN und Telekom abstimmen.