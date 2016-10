Am 6. Oktober wird die St. Pöltner Innenstadt zur Mädels-Stadt - beim Mädelstag mit Abendeinkauf bis 20 Uhr, Fashion-Shows ab 16 Uhr in der Domgasse, Gewinnspielen, Hörtests im Hörmobil in der Grenzgasse bei Maria Schobel, Literaturdinner mit Lesung von Katharina Knap im "Lorenz" und einem royalen Highlight: Der Krönung der Shopping Prinzessin um 18 Uhr durch eine prominente Jury.

Die Teilnehmerinnen werden mit je einer roten "insBesondere"-Gutscheinkarte im Wert von 50 Euro und 50 Euro in bar ausgestattet. Am Abend präsentieren sie ihre nach einem speziellen Motto getätigten Einkäufe einer hochkarätigen Jury. Die Siegerin erhält den Preis ihrer gekauften Waren bis maximal 400 Euro zurückerstattet und wertvolle Preise, zur Verfügung gestellt von St. Pöltner Geschäften.

Jury wird angeführt von Christina "Mausi" Lugner

In der Jury: Christina Lugner, Society- und Charity Lady, Yvonne Rueff, Dancer against Cancer & IT GirlJosef Winkler, Starfigaro, Cyril Radlher, Model, Wendy Night, Burlesque Queen, Dietmar Schwingenschrot, Szene- Gastronom, Daniela Karner alias Danie Cell, Österreichs bekannteste Hip-Hop Performerin, Dalila Jujic, Geschäftleiterin Leiner St. Pölten, Derya Özmen, Shisha Bar Ehil Keyf in St. Pölten.

Zusätzlich zu vielen Aktion und Verwöhnprogramm in den Geschäften gibt es ab 16 Uhr auch zwei Stunden lang laufend Fashions Shows am Domgasse-Laufsteg, moderiert von ORF Nachrichtensprecherin Birgit Zeiss-Brammer.

* 16.00-16.10 Desigual

* 16.20-16.30 Surin

* 16.30-16.40 Aust

* 16.40-16.50 Jones

* 16.50-17.00 Monte Hegro

* 17.00-17.10 Desigual

* 17.10-17.20 Jones

* 17.20-17.30 Surin

* 17.30-17.40 Aust

* 17.50-18.00 Monte Hegro