14,7 Millionen Euro investiert die landeseigene Verkehrsgesellschaft NÖVOG in die Errichtung der neuen Betriebsstätte Alpenbahnhof. Die von den ÖBB übernommenen Betriebsgebäude und Werkstätten sowie das Personalgebäude werden abgerissen.

Der Bahnhof an der Mariazellerbahn bleibt bestehen. Er soll weiter genutzt werden, aber nicht als Haltestelle. Die NÖVOG hofft auf eine Kooperation mit der Stadt. In welcher Form das Gebäude weitergenutzt wird, darauf wollen sich weder NÖVOG noch Stadt festlegen. „Wir stehen erst am Anfang der Gespräche“, meinen NÖVOG-Sprecher Martin Prikoszovich und Stadtplaner Jens de Buck unisono.

Konkreter ist, was auf dem Rest des Areals passiert. Im Herbst 2018 werden hier die auf drei Standorte verstreuten 300 Mitarbeiter eine gemeinsame Zentrale beziehen, in den neuen Werkstätten werden die Infrastruktur-, Normalspur- und Nostalgiefahrzeuge aller NÖVOG-Bahnen repariert. Auch die firmeneigene Akademie findet hier ein Zuhause. Finanziert wird das Projekt aus Eigenmitteln der NÖVOG, die laut

Geschäftsführer Gerhard Stindl bereits das zweitgrößte Bahn-Unternehmen Österreichs ist.

150 Millionen Euro für die Mariazellerbahn

„Mit dem heutigen Tag setzen wir den Schlussstein in der Modernisierung der Mariazellerbahn und der NÖVOG“, erklärte VP-Landesrat Karl Wilfing beim Spatenstich die Bedeutung des Neubaus. Der steht am Ende einer 150-Millionen-Euro-Investition in die Mariazellerbahn.

Finaler Schlussakt könnte eine Adaptierung des Bahnhofs in Mariazell sein – dazu müsse sich aber auch das Land Steiermark „seiner Verantwortung stellen“.

Als wichtigen Meilenstein zur Umsetzung des Eisenbahn-Clusters in St. Pölten sieht SP-Bürgermeister Matthias Stadler die Investition. „Eine Stadt lebt nicht ohne ihr Umland“, unterstrich er auch die Bedeutung der Mariazellerbahn für den Pendlerverkehr und die Entlastung der innerstädtischen Straßen. Stindl unterstrich die Synergieeffekte des Bahn-Schwerpunkts mit FH-Studiengängen, dem entstehenden ÖBB-Campus und dem Weichenwerk Wörth.