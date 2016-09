Die Landeshauptstadt ist ein beliebter Standort für Kriminelle – allerdings glücklicherweise für solche, die von Schauspielern dargestellt werden. Nach einer Folge „Soko Donau“, die vor zwei Jahren im Circus Pikard auf der Salzer-Wiese gefilmt wurde, ermittelt die Sonderkommission bereits zum zweiten Mal in St. Pölten: Von 3. bis 5. Oktober werden die Soko-Helden in der Folge „Der Finger am Abzug“ einem skrupellosen Todesschützen das Handwerk legen. Gefilmt wird unter anderem auf dem ehemaligen Kopal-Kasernen-Areal und auch im D&C City-Hotel am Schießstattring.

Für die Produktionsfirma sucht die Casting-Agentur Extras noch einige Statisten zwischen 18 und 55 Jahren. Sie sollen als

weitere Kriminalisten, Polizei-beamte und auch Spurensicherer zum Einsatz kommen.

„Nicht nur Ruhm und eine Nennung im Abspann winken, sondern auch eine finanzielle Entschädigung“, stellt Agenturboss Thomas Duitz in Aussicht.

Interessierte können ohne Voranmeldung am Freitag, 23. September, von 13 bis 19 Uhr und am Samstag, 24. September, von 10 bis 18 Uhr ins

Fliegerbräu kommen.