Bei fantastischem Laufwetter ging der 22. Marktlauf der Sportunion Böheimkirchen über die Bühne. „Dabei hatte es in der Nacht so stark geregnet, dass wir im Zielgelände sogar das Wasser abpumpen und frischen Kies streuen mussten, aber der Aufwand hat sich gelohnt“, freute sich Ehrenpräsident Reinfried Winter, der diesen Lauf vor 22 Jahren ins Leben rief.

Die Entwicklung seither ist aber gigantisch, SU-Obmann Peter Schwarzenpoller konnte heuer nicht nur ein Rekordstarterfeld begrüßen, sondern auch zahlreiche Zuschauer, die entlang der ein Kilometer langen Strecke im wunderschönen Böheimkirchner Park die Läufer frenetisch anfeuerten. „Ein Geheimnis unseres Erfolgs ist sicher die starke Einbindung der Schulklassen“, weiß Schwarzenpoller, der sich aber auch bei seinem Freund Gottfried Lammerhuber bedankt. „Seit sieben Jahren macht er uns den Platzsprecher und bringt sein großes organisatorisches Know-how ein!“

„Der Marktlauf ist jedenfalls bereits ein überregionales Ereignis, Parkplätze rund um den Park sind heute keine mehr zu kriegen“, war auch Bürgermeister Johann Hell begeistert.

Mit Spannung wurde der Sportlauf über fünf Runden erwartet, bei dem 120 Athleten am Start waren. Als Topfavorit wurde der Wilhelmsburger M40-Läufer Andreas „Billy“ Stöckl gehandelt, der erst vor kurzem in St. Pölten den NV-Citylauf für sich entscheiden hatte können. „Eigentlich ist nur Gerhard Steinböck als möglicher Gegner da“, war Stöckl, der bereits 2001 auf einer damals noch leicht anderen Strecke gewonnen hatte, beim Start zuversichtlich. Wie erwartet setzten sich die beiden auch sofort ab und Stöckl sorgte über drei Runden lang allein für das Tempo.

Steinböck setzte sich ab

Dann ging Steinböck vom ASKÖ Loosdorf an die Spitze und setzte sich leicht ab. „Ich hab an einen kleinen Zwischensprint gedacht, den ich nicht ernst nahm“, schildert Stöckl. Doch es sollte eine Überraschung geben. „Steinböck ließ einfach nicht nach und schon auf der Gegengerade vor dem Ziel war mir klar, dass das heute nichts mehr wird für mich“, musste Stöckl am Ende seinem jüngeren Konkurrenten gratulieren. „Ich bin mit meiner Zeit von 16:21 sehr zufrieden, aber du warst heute so stark, wie ich dich noch nie erlebt habe“, gratulierte der Wilhelmsburger fair seinem jungen Nachfolger als Marktlauf-Sieger. Eine tolle Leistung zeigte auch die Frauensiegerin Magdalena Krendl von der Sportunion Perchtoldsdorf, die in 18:56 vor der Wienerin Guarghias-Clarissetti (20:14) und dem Manker Toptalent Katharina Götschl (20:35) gewann. Götschl hatte bereits den Jugendlauf zuvor für sich entschieden,

Auch in den Altersklassen gab es viele spannende Positionskämpfe, aber bei allen ging es primär „um die Überwindung des inneren Schweinehundes“. So sah Eichgrabens Bürgermeister Martin Michalitsch ebenso das das Ziel wie Erich „Willo“ Willomitzer. Der „Fatty George St. Pöltens“, wie er auch genannt wird, bewarb ein Konzert zum 25-jährigen Bestehen seiner Band.