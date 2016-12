Die Schweizer Metal-Band Eluveitie beehrt im Zuge des Mittelalterspektakels das VAZ. Die NÖN sprach mit Sänger Chrigel Glanzmann über das bevorstehende Konzert.

NÖN: Sie treten beim Mittelalterspektakel nach der deutschen Folk-Band Faun auf. Gemeinsam haben Sie zuletzt bei „Eluveitie and Friends“ im Jänner auf der Bühne gestanden.

Chrigel Glanzmann: Das ist richtig. Dieses Konzert wird definitiv ein erfreuliches Wiedersehen mit Freunden. Wir haben schon ein paar Konzerte gemeinsam bestritten.

Was dürfen Konzertbesucher am 23. Dezember erwarten? Vornehmlich Songs Ihres letzten Albums „Origins“ oder ein Best Of Ihrer sechs Studio-Alben?

Wir werden querfeldein durch unsere Diskographie wandern und auch einige akustische Stücke zum Besten geben.

Apropos akustisch. 2017 wird „Evocation II“, der Nachfolger Ihres Akustik-Konzeptalbums aus dem Jahr 2009, erscheinen. Was wird es da zu hören geben?

Im Vorfeld von „Evocation I“ kristallisierte sich heraus, dass wir das Konzept über zwei Alben spannen wollen. Den zweiten Teil setzen wir jetzt um: „Evocation II“ führt den ersten Teil weiter und behandelt genauso die keltische Mythologie. Gab es im ersten Teil aber antike Texte, die vertont wurden, sind die Texte des zweiten Teils aus unserer Feder und behandeln die Mythologie der Festlandkelten in der Antike. Gleich einem Streifzug durch das keltische Pantheon.

Singen Sie die Texte erneut in gallischer Sprache?

Ja. Da lassen wir uns übrigens von Historikern und Sprachwissenschaftlern beraten. Musikalisch bleibt „Evocation II“ folkig, wird aber etwas rauer als „Evocation I“ ausfallen. Oliver von Faun wird übrigens auf dem Album zu hören sein.

Was fasziniert Sie an der Kultur und der Glaubenswelt der Kelten?

Die Faszination war schon immer da. Natürlich ist das auch geografisch bedingt, weil die Schweiz im Herzstück der keltischen Welt liegt. Das hat in unserer Kultur und damit auch in mir tiefe Spuren hinterlassen.

Im Mai verließen drei Mitglieder die Band. Mit wem werden Sie in St. Pölten auf der Bühne stehen?

Das wird noch mit den Session-Musikern passieren, die ich nach Mai verpflichtet habe. Die neue Band ist seit etwas mehr als einer Woche komplett, kommt aber zum ersten Mal erst Anfang Jänner zum Einsatz.

Hat sich der Band-Sound mit den neuen Musikern verändert?

Der altbekannte Eluveitie-Sound ist natürlich geblieben. Wenn, dann hat er sich sogar noch verbessert in den letzten Monaten. Auf jeden Fall wird es wuchtig beim Mittelalterspektakel!