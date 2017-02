Bald zwei Jahre ist es her, dass der St. Pöltner Möbelriese Leiner/Kika über seine Immobilien-Gesellschaft die ehemalige Bestattung (Rathausplatz 6) erwarb. Um kolportierte 850.000 Euro verkaufte die Stadt das Nachbargebäude des Leiner-Stammhauses mit einer Grundfläche von knapp 1.100 Quadratmetern an das Unternehmen. Zumindest äußerlich ist seither nicht viel passiert. Das denkmalgeschützte Gebäude, dessen Grundmauern 1250 errichtet wurden, verfällt beständig.

Bei Leiner betont man aber auf NÖN-Anfrage, dass jetzt die Pläne für die Entwicklung der Liegenschaft konkreter werden. Das angrenzende Leiner-Stammhaus soll mit der ehemaligen Bestattung verschmelzen.

In welcher Form das konkret erfolgen soll, will Marketing-Leiterin Sonja Felber noch nicht verraten. „Angedacht ist eine Revitalisierung des Leiner in Verbindung mit einer grundlegenden Verbesserung der Parksituation“, erklärt sie. Ziel sei nun nach Abschluss der Prüfungen des Denkmalamtes, das gesamte Leiner-Areal multifunktional zu machen. Eine vom Leiner-Stammhaus unabhängige Nutzung ist damit jedenfalls keine Option.

Sonja Felber, Leiner-Marketingleiterin

Im Magistrat begrüßt man die Bemühungen von Leiner grundsätzlich. „Das Gebäude ist ein Klassiker eines profanen, kleinstädtischen Barockbaus. Die Ergänzungsbauten auf der Rossmarkt-Seite sind hingegen in jeder Hinsicht minderwertig und können getrost geschleift werden“, erörtert Bauamtsleiter Kurt Rameis. In das Leiner-Projekt selbst sei der Magistrat zwar nicht eingebunden, eine Erweiterung der Verkaufsflächen goutiere die Stadt aber nicht, so Rameis: „Aus unserer Sicht wäre jede der Widmung Kerngebiet entsprechende Nutzung wünschenswert, ausgenommen noch mehr Einzelhandelsflächen.“ Begrüßenswert wäre hingegen, wenn die zusätzliche Fläche für Gastronomie, Büros, Dienstleister, die Kreativwirtschaft oder für Wohnungen genutzt werden würde.