Fast der gesamte St. Pöltner Gemeinderat fordert eine 100er-Beschränkung auf dem etwa fünf Kilometer langen Stadt-Abschnitt der Westautobahn. SP, VP und Grüne stimmten für die von Bürgermeister Matthias Stadler (SP) eingebrachte Resolution, in der das Verkehrsministerium aufgefordert wird, die Beschränkung zu verordnen. Die FP war dagegen.

„Seit Jahren klagen die Anrainer in den betroffenen Stadtteilen über die Lärm- und Schadstoffbelastung. Jetzt häuft sich auch noch die Zahl der Unfälle – es geht also auch um die Sicherheit der St. Pöltner“, erklärte Stadler den Grund für die Resolution. Fünfmal krachte es auf dem Abschnitt seit Dezember, das sechste Mal nur zwei Tage nach Beschluss der Resolution.

„Es scheint also ein bisschen ein NÖ-Problem zu sein, dass die St. Pöltner anders behandelt werden.“ Bürgermeister Matthias Stadler

Bislang seien die Bemühungen St. Pöltens stets am Ping-Pong-Spiel zwischen Land und Bund gescheitert, berichtete Stadler. So war hier nicht möglich, was in Linz, Salzburg oder Innsbruck möglich war – die Verordnung des 100ers nach dem Immissionsschutzgesetz durch das Land. Stadler: „Es scheint also ein bisschen ein NÖ-Problem zu sein, dass die St. Pöltner anders behandelt werden. Anders ist es bei Linzern, Salzburgern oder Innsbruckern.“ Beim Land verweist man auf NÖN-Anfrage auch diesmal auf die Zuständigkeit des Verkehrsministeriums.

Resolution wird jetzt geprüft

Dort bekräftigt Andreas Strobl, der Sprecher von SP-Verkehrsminister Jörg Leichtfried, dass es bereits mehrere Gespräche zwischen Stadler und Leichtfried zum Thema gegeben habe. Strobl weiter: „Die Resolution wird bei uns jetzt im Haus geprüft. Im Anschluss wird die Asfinag als Straßenerhalter um Stellungnahme gebeten.“ Danach könne notwendig sein, dass Asfinag oder Land ein Gutachten beauftragen müssen. „Die Erstellung eines solchen Gutachtens ist kompliziert und kann Monate in Anspruch nehmen“, macht der Ministeriumssprecher wenig Hoffnung auf eine rasche Lösung.

Das Sicherheitsargument steht noch auf wackeligen Beinen. Im langfristigen Vergleich ist die Unfallhäufigkeit auf der St. Pöltner A 1-Stadtstrecke nicht ungewöhnlich hoch. Laut Verkehrsministerium kracht es pro Jahr zwischen Knoten St. Pölten und Abfahrt St. Pölten-Süd etwa 20 Mal, vor 2016 musste im Schnitt nur einmal pro Jahr total gesperrt werden. Daten aus 2016 gibt es noch keine. Im Verkehrsministerium hat man allerdings registriert, dass die Unfallhäufigkeit vor der Süd-Abfahrt steigt. Schuld daran ist der zunehmende Rückstau von der Mariazeller Straße auf die Westautobahn. Die Optimierung der Ampelsignale änderte daran nichts.

Gespräche mit Leichtfried führte auch SP-Verkehrssprecher Anton Heinzl. „Die Verhängung des 100ers nach der StVO ist die aufwendigere Möglichkeit mit ungewissem Ausgang. Die einfachste Möglichkeit wäre, wenn das Land die Begrenzung nach dem Immisionsschutzgesetz-Luft verordnet“, erklärt Heinzl.

Ob Bund oder Land den 100er verordnen, ist für den Verkehrsclub Österreich (VCÖ) unwesentlich. Wesentlich sei, dass er verordnet wird, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Er hatte mit seiner Forderung in der NÖN die Diskussion angeregt. Die Resolution sei ein wichtiger Schritt, so Gratzer: „Sie zeigt, dass es der Stadtpolitik ein wichtiges Anliegen ist, die negativen Auswirkungen des wachsenden Kfz-Verkehrs zu reduzieren.“

VCÖ schlägt 100er auf Probe vor

Die FP kann sich ein flexibles Limit vorstellen. „Ein genereller 100er wäre der falsche Weg“, so FP-Stadtrat Klaus Otzelberger. Gratzer hält flexible Tempolimits für einen Anfang. Vorstellbar wäre die probeweise Einführung des 100ers: „Nach einer Evaluierung wird entschieden, ob ein generelles Tempo 100 oder eine flexible Geschwindigkeitsbeschränkung eingeführt wird.“ Das kann sich auch VP-Vizebürgermeister Matthias Adl vorstellen: „Dann sieht man, in welcher Form ein Tempo-Limit sinnvoll ist.“