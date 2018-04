Der unerwartete Tod des 28-Jährigen schwedischen Weltstars Avicii hinterlässt auch in St. Pölten traurige Mienen: „Das gesamte Beatpatrol-Team ist sehr betroffen“, betont VAZ-Manager René Voak. Der Star-DJ war beim Beatpatrol-Festival 2012 erstmals in Österreich aufgetreten. „Er war immer besonnen, zuvorkommend und sehr freundlich.“ In den Jahren nach seinem Auftritt am VAZ-Areal sei ein weiterer Gig des DJs „immer eine Option gewesen“, so Voak.