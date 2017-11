Er gestaltet Poster, Cover, Tourneeplakate und T-Shirts für bekannte nationale und internationale Bands wie NOFX, SUM41, Lagwagon, The Offspring oder Russkaja: Stefan Beham ist der Grafikdesigner der Punkrockszene. Der erfolgreiche NDU-Absolvent, der nach seinem Abschluss an der St. Pöltner Kreativ-Uni bei namhaften Designbüros tätig war, hat sich vor rund drei Jahren mit SBÄM in Linz selbstständig gemacht.

Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt

„Im ersten Jahr habe ich etwa 4.000 Mails und ebenso viele Entwürfe an Bands und Managements geschickt“, erzählt der Grafikdesigner. Die Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. „Die Anfragen häufen sich und die Namen der Bands werden immer bekannter.“

Zu zeichnen begonnen hat Stefan Beham schon mit zwölf Jahren, „immer mit lauter Musik im Ohr. Design und Musik sind meine Leidenschaften.“ Und so hat er heuer sein eigenes Musikfestival SBÄM in Timelkam organisiert: „Es ist irgendwie schon ganz cool, wenn man nach nicht einmal drei Jahren Selbstständigkeit sein eigenes Festival hat“, freut sich der NDU-Absolvent.