Angst geht um, die Angst vor gruseligen Clowns, die unvermittelt Menschen erschrecken, sie bedrohen, damit auch Grenzen überschreiten. Vor allem in den sozialen Netzwerken häufen sich die Meldungen über Horror-Clowns, die vor Autos springen, bewaffnet Lokale unsicher machen oder kleine Kinder bedrohen. Viele dieser Storys sind nicht verifiziert, sorgen aber trotzdem für heftigen Wirbel im Netz.

Was aber macht man wirklich, wenn man in der Realität auf einen Horror-Clown trifft? „Am besten ignorieren und einfach ruhig daran vorbeigehen. Wenn man sich unwohl fühlt, sollte man die Straßenseite wechseln“, rät Polizeichef Franz Bäuchler. Und wenn der „Scherzbold“ dann wirklich Grenzen überschreitet, gilt das Gleiche wie für andere Konfrontationen mit Tätern: „Laut schreien, um Hilfe rufen und so schnell wie möglich die Polizei verständigen.“

Noch keine Horror-Clown Sichtungen in St. Pölten

Aber: „Bislang gab es bei uns noch keine verdächtigen Clownsichtungen“, bestätigen der Stadtpolizeikommandant und sein Vize Thomas Heinreichsberger. Und die Polizisten rechnen eher weniger damit, dass die vermummten Gesellen gefährlich sind, als dass sie Unruhe verursachen. „In solchen Fällen werden dann Verwaltungsübertretungen angezeigt“, kündigt Bäuchler an. Wenn ein Clown mit seinen Späßen zu weit geht, dann kann durchaus auch ein strafrechtlicher Tatbestand vorliegen. „Da kann es sich um Nötigung oder, wenn jemand brachial oder auch verbal bedroht wird, um gefährliche Drohung handeln“, erläutert der Polizeichef die möglichen Folgen der Clown-Tollerei, welche er sehr kritisch sieht: „Durch die sozialen Netzwerke und auch durch die Medien wird das Phänomen erst verbreitet, sodass jeder darüber spricht und Bescheid weiß. Gerade daher wird es interessant.“