Viele Autolenker, die in der Eybnerstraße vom Neugebäudeplatz Richtung Norden fahren, kürzen hier unerlaubterweise ab. Eigentlich müssten sie rechts bis zum 170 Meter entfernten Kreisverkehr in der Willi-Gruber-Straße fahren und dann retour in die Eybnerstraße, um in die Daniel-Gran-Straße zu gelangen.

| NOEN, Raphael Gerstl