Bereits in den nächsten Tagen könnte die NOE Immobilien Development-Gesellschaft (NID) den Baubescheid für das Großprojekt zwischen Stadtpark und Traisen bekommen. Wenige Wochen später will Projektentwickler Michael Toms die Bagger für „Leben am Fluss“ auffahren lassen. „Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, wir rechnen mit dem Baustart spätestens im Frühsommer“, so Toms. „Für ein multifunktionales Projekt dieser Größenordnung gilt es natürlich, viele Hausaufgaben zu erledigen.“

Erster Teil im Winter 2019/2020 fertig

„Q11“, der erste Teil von „Leben am Fluss“ soll im Winter 2019/2020 fertig werden. Auf über 10.000 Quadratmetern Nutzfläche werden Wohnungen mit 45 bis 120 Quadratmetern auf insgesamt acht Geschoßen errichtet, zudem Büros und Betreubares Wohnen. Im Erdgeschoß werden Handelsflächen und Praxen in einem Ärztezentrum vermietet.

Ab Herbst lässt die NID vis-à-vis der Rennbahnstraße ein Parkhaus mit 458 Stellplätzen errichten. Der Bau soll zeitgleich mit „Q11“ fertig werden.

Die weiteren Teilprojekte von „Leben am Fluss“, „Q12“ und „Q13“, werden derzeit noch entwickelt: Für „Q12“ planen die Projektmacher auf 10.000 Quadratmetern Hotel-Zimmer sowie sogenannte „Serviced Apartments“, also voll möblierte und ausgestattete Apartments. Für „Q13“ arbeitet die NID an der Konzeption von Eigentumswohnungen sowie weiteren Büro- und Handelsflächen auf insgesamt 30.000 Quadratmetern.