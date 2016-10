Voraussichtlich im nächsten Jahr wird St. Pölten die 60.000-Einwohner-Marke überspringen. Einer der wesentlichen Gründe für das Bevölkerungswachstum ist der zunehmende Zuzug aus Wien. So verlegten im Vorjahr insgesamt 559 Wiener ihren Hauptwohnsitz in die NÖ Landeshauptstadt, wie der eben erschienene Statistische Jahresbericht der Stadt zeigt. Damit wohnte jeder Fünfte, der im Vorjahr innerhalb Österreichs nach St. Pölten zog, zuvor in der Bundeshauptstadt. Bereits 2014 waren 422 Wiener nach St. Pölten gezogen – schon damals mehr als je zuvor.

Wermutstropfen: Auch die Zahl der St. Pöltner, die nach Wien zogen, erhöhte sich von 454 auf 596. Die Zeit, als auf einen zuziehenden Wiener gleich drei nach Wien abwandernde St. Pöltner kamen, ist allerdings schon länger Geschichte.

Verjüngung der Bevölkerung wird erwartet

Insgesamt ist das Wanderungssaldo deutlich positiv. Vor allem unter 45-Jährige zieht es verstärkt nach St. Pölten, während über 65-Jährige eher aus der Stadt hinausziehen. Langfristig erwartet man sich im Magistrat durch diese Entwicklung eine deutliche Verjüngung der Bevölkerung. Derzeit kommt auf drei Personen im erwerbsfähigen Alter ein über 65-Jähriger. „Das Verhältnis bei den Zuzügen sieht ganz anders aus“, erklärt Wolfgang Strasser vom Magistrat: Mehr als 95 Prozent aller Neo-St. Pöltner sind Kinder, Jugendliche oder Menschen im erwerbsfähigen Alter. Dem Wanderungsplus steht allerdings eine deutlich negative Geburtenbilanz gegenüber: 2015 starben um 123 St. Pöltner mehr als zur Welt kamen.

Gegenwärtig rechnet man im Rathaus damit, dass St. Pölten in 50 Jahren um etwa 35 Prozent mehr Einwohner haben wird als heute. Entsprechend groß ist die Herausforderung für die Stadtplanung auch – zumal ein Großteil der Neo-St. Pöltner in bereits dicht besiedelte Stadtteile zieht. Die Folge ist, dass zwei Drittel des gesamten Bevölkerungswachstums auf das Stadtzentrum zurückgehen. Hier hatten Ende des letzten Jahres 21.324 Menschen ihren Hauptwohnsitz – um 396 mehr als Ende 2014. Zudem leben 2.540 der 4.808 Nebenwohnsitzer hier. Zugelegt haben auch die dicht besiedelten Katastralgemeinden Viehofen und Oberwagram, während die ländlicheren Gebiete wie St. Georgen, Pottenbrunn, Pummersdorf und Wasserburg rückläufige Einwohnerzahlen haben. Einziger Ausreißer ist Spratzern: Der mit 6.257 Einwohnern nach dem Zentrum bevölkerungsreichste Stadtteil verlor im vergangenen Jahr insgesamt 48 Einwohner.

EU-Bürger sind größte Ausländer-Gruppe

Von 14,5 auf 15,9 Prozent gestiegen ist der Ausländeranteil. Maßgeblichen Anteil daran hatten Bürger aus Staaten der Europäischen Union. 2.500 der 8.520 St. Pöltner mit ausländischem Pass zählen zu dieser Kategorie. Die stärkste Gruppe sind die Rumänen (560), dicht gefolgt von den Deutschen (452). Die meisten Nicht-EU-Bürger sind Türken. Deren Zahl geht allerdings deutlich zurück – von 1.736 im Jahr 2000 auf mittlerweile nur mehr 1.339.

„Grundsätzlich versucht die Stadtplanung, für unterschiedliche Szenarien passende vorausschauende Planungen anzustellen“, betont Stadtplaner Jens de Buck. Das sich in Überarbeitung befindende integrierte Stadtentwicklungskonzept weise jedenfalls ausreichend Baulandflächen in allen Stadtteilen aus. Damit sollte gewährleistet sein, dass trotz der starken Nachfrage nach Wohnungen im Stadtzentrum in absehbarer Zeit keine Engpässe beim Wohnraum-Angebot entstehen. Die unterschiedliche Entwicklung der Bevölkerungszahlen in den Stadtteilen werde natürlich bei den Planungen der Infrastruktur ebenso berücksichtigt wie bei der Errichtung und dem Ausbau von Schulen und Kindergärten sowie der Schaffung von Gesundheitseinrichtungen und Angeboten für Ältere.