1.000 Quadratmeter Lager und rund 100 Quadratmeter Verkaufsfläche – das Paradis für Rapid-Fans liegt mit Fanshop und Zentrallager ab jetzt in St. Pölten.

„Unser Hauptzentral-Lager ist in die Räumlichkeiten der Firma Hössinger übersiedelt“, bestätigt auch Rapid-Sprecher Andy Marek. Nach ursprünglicher Suche in Wien beschloss man, das Lager doch in die neuwertigen Räumlichkeiten in der Messestrasse 1 zu übersiedeln.

Besondere Advent-Goodies für Rapid-Anhänger

Der Umzug nach St. Pölten war wegen der Entfernung nach Wien nicht sofort beschlossene Sache, aber die Autobahnnähe so wie das räumliche Angebot überzeugten: „Man ist in fünf Minuten von der Autobahnabfahrt da.“

Der große Vorteil für Fans der Grün-Weißen: „Da das Lager ja gleich dahinter liegt, sind natürlich alle Fanartikel im Shop zu erhalten“, erklärt Marek. Einer der fünf Mitarbeiter müsse nur nach hinten gehen und fände dort jeden gewünschten Merchandise-Artikel. Zwei der Angestellten wurden sogar vom Lager aus Wien übernommen. Parkmöglichkeiten sind außerdem auch ausreichend vorhanden.

Da die Neueröffnung in der Advent-Zeit stattfindet, gibt es noch ein paar besondere Goodies für die grün-weißen Fans: „Vor Weihnachten wird es noch zwei Autogrammstunden mit Rapid-Spielern geben“, so Marek.