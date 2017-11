Spirituell und kreativ soll die Pop-up-Kirche der Katholischen Jugend sein: In der Adventzeit verwandelt sich das ehemalige Café Addos zu „Sankt.für Dich – Deine Pause im Advent“ in eine Plattform für ein buntes Programm.

Der erste Event am Freitag, 1. Dezember, ist ein Jugendgebet um 18.30 Uhr. Am Samstag geht‘s dann weiter mit einem Kreativworkshop und Sonntag steht von 10 bis 14 Uhr „Brunch&Spirit“ an. Weitere Highlights folgen bis Weihnachten. Mit der Idee sollen vor allem junge Menschen von 16 bis 30 angesprochen werden. Initiatorin Magdalena Ganster erklärt: „Wir wollen das verstaubte Image der Kirche auffrischen und gemeinsam einen bunten Advent feiern.“ Für das einzigartige Projekt bekam sie den Innovationspreis der Diözese.