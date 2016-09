„One Of Many Parts“ ist nicht nur der neue Vorbote für das neue Album von Martin Rotheneder, der Name ist auch symptomatisch für sein neues Projekt „Soulitaire“. „Wir sind alle Teile eines großen Ganzen“, betont der St. Pöltner Musiker. „Alles hat Auswirkungen.“ Mit Gedanken wie diesen, persönlichen Erfahrungen und Betrachten über das Weltgeschehen hat Rotheneder sein Album „I Believe in Rainbows“, das am 4. November im frei:raum vorgestellt wird, vollgepackt. Herausgekommen ist ein Werk, das den Musiker mehr denn je repräsentiert, wie er selbst bekräftigt. „Die Musik kommt auch mehr aus meiner Seele als früher.“ Im Gegensatz zu seinen Werken unter dem Namen Ben Martin schwinge bei „Soulitaire“ mehr Mystik mit, so Rotheneder.

Die Idee zur neuen musikalischen Identität ist während eines Soundchecks entstanden. „Ich habe mit einer alten, halb kaputten Gitarre gespielt, da wusste ich, wie es weitergeht.“ Rotheneder hat für sein neues Album – vier Jahre nach seinem letzten Werk – die Akustik-Gitarre ausgepackt, mit kleineren Effekten gespielt und auch Chöre aufgenommen. „Hier kommt auf natürliche Weise zusammen, was ich in 30 Jahren Gitarren-Spiel gelernt habe.“

Das Video zu „One Of Many Parts“ wurde Anfang August in Winterbach gedreht: Zwei junge Frauen verpassen den Zug und laufen den Hang hinunter, um ihn doch noch zu erwischen. „Ein Sinnbild dafür, was alles möglich ist.“