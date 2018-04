So manchen neugierigen Blick zog das neue Rettungsauto der Dienststelle des Arbeiter-Samariterbundes in St. Georgen schon auf sich. Nach 2,5 Jahren Entwicklung soll nächste Woche das Bettenintensivtransportsystem in Betrieb gehen. Es ist das erste dieser Art in Niederösterreich.

Über einen Bildschirm hat derFahrer immer im Blick, was sichim Hinteren des Wagens tut. | Nadja Straubinger

„Die Anforderungen der Patienten und der Medizintechnik werden immer größer“, weiß Dienststellenleiter Markus Wieninger. Mit dem neuen Lkw will die Dienststelle diesen Anforderungen Rechnung tragen. In den bisher verwendeten und weiter im Einsatz stehenden Sekundärnotarztwagen (S-NAW) waren Patiententransporte bis 140 Kilogramm möglich.

Lkw ist bestens ausgestattet

Bisher gab es keine adäquate Transportmöglichkeit für schwer adipöse Patienten. Der Lkw ist auf ein Patientengewicht von bis zu 400 Kilogramm ausgelegt. Außerdem ist die Versorgung von Patienten mit „hochgradigem intensivmedizinischen Aufwand“ möglich. „Wir können zu den bereits verbauten Geräten auch nötige Großgeräte wie eine Herz-Lungen-Maschine sicher mitnehmen und an Bord einsetzen“, führt Wieninger aus.

Dienststellenleiter Markus Wieninger, Peter Rohrhofer und David Dorfmeister im Patientenraum des Lkw. Auf dem Bildschirm kann man die Fahrtstrecke im Auge behalten, das soll gegen Reiseübelkeit helfen. | Nadja Straubinger

Fix ausgerüstet ist der Lkw etwa mit einem Intensivbeatmungsgerät, wie es auch auf der Intensivstation im neuen Haus C im Einsatz sein wird. Ein Luftkompressor ist an Bord und als Backup stehen Sauerstoffflaschen zur Verfügung. Für schwer herzkranke Patienten steht zusätzlich ein inhalatives Stickstoffmonoxidsystem zur Verfügung.

Außerdem ist der Lkw mit einem Lukas III, einem Thoraxkompressionssystem für die Reanimation, ausgestattet. Die Trage ist extra breit und auch länger als übliche Modelle. Heben müssen die eingesetzten Notfallsanitäter nicht mehr, alles funktioniert hydraulisch.

Für den Einsatz am neuen Rettungs-Lkw wurden die Mitarbeiter bereits im Vorfeld bei Aus- und Fortbildungen geschult. Außerdem konnten 22 Personen der Dienststelle bereits im Vorjahr den Führerschein der Klasse C absolvieren. „Der Bedarf für das Fahrzeug ist auf jeden Fall da“, betont Wieninger. 550.000 Euro kostet das Gefährt. Unterstützung durch das Land habe es keine gegeben.

Dienststelle braucht mehr Platz für Autos

Nun ist es bereits das zweite Fahrzeug, das außerhalb der Garage abgestellt werden muss. „Wir haben einfach zu wenig Platz – nicht nur für die Autos. Mit 36 Angestellten ist es auf so kleinem Raum einfach nicht mehr machbar“, gibt Wieninger zu denken und hofft auf Unterstützung von Stadt und Land für die Vergrößerung der Dienststelle in St. Georgen.