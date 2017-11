Im Rathaus und drumherum geht’s rund. Noch vor Jahresende sollen die meisten Magistratsabteilungen vollständig übersiedelt sein. Ziel des großen „Sesselrückens“: verbesserter Service und kürzerer Wege für die St. Pöltner und ein schlankerer Verwaltungsapparat.

„Zur raschen Orientierung wird zeitgleich auch an einem neuen Leitsystem für die Kunden und Parteien gearbeitet, damit die Mitarbeiter rasch gefunden werden können“, freut sich Bürgermeister Matthias Stadler darüber, dass nun alle Magistratsabteilungen in einem Viertel innerhalb der Promenade zusammengeführt werden.

„Durch die räumliche Nähe können wir Synergien besser nutzen.“ Thomas Dewina, Magistratsdirektor

Das Rathaus und die unmittelbar angrenzenden Häuser mit Rathausgasse 2, Linzer Straße und Prandtauerstraße erhalten die Bezeichnung „Haus A“ . Hier sind neben dem Bürgermeister das Bürgerservice und die Einwohnerangelegenheiten untergebracht, weiters die Magistratsdirektion, die Personalabteilung, das Büro für die Bewerbung als Kulturhauptstadt, die Rechtsabteilung und die Abteilung für Zukunftsentwicklung.

Weiters residieren dort die Stadtbücherei, die Baudirektion und die Stadtplanung, die Marketing St. Pölten GmbH, das Tourismusbüro, das Incoming -Reisebüro und das Veranstaltungsservice sowie das Kontrollamt.

Von Haus A bis Haus E: Alle Magistratsabteilungen sind jetzt innerhalb der Promenade situiert. Das bringt Vorteile für die Bürger und einen schlankeren Verwaltungsapparat. | NOEN, Grafik: Magistrat

Der Bereich „Behörden“ verlässt die Josefstraße 7 und zieht zur Gänze in das Haus A. Über den Eingang der ehemaligen Polizeiinspektion in der Linzer Straße 8 werden die Straf-, Gewerbe-, Verkehrs- und Umweltrechtsbehörde erreichbar sein. In Verbindung mit der Prandtauerstraße 3 ist im Endausbau ein Service- und Kompetenzzentrum für Behördenangelegenheiten geplant. Die Gebäude um den Karmeliterhof erhalten die Bezeichnung „Haus B“ und beherbergen künftig alle für die Kultur und Bildung zuständigen Magistratsabteilungen, weiters die IT- und Telekommunikationsabteilung sowie die interne Post- und Beschaffungsstelle. Das Stadtmuseum und das Stadtarchiv bleiben natürlich ebenfalls hier situiert.