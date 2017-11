Nach fast 30 Jahren politischer Tätigkeit verabschiedet sich Heidemaria Onodi nach der Wahl aus dem Landtag. Im NÖN-Gespräch zieht sie Bilanz.

NÖN: Wie sehr freut oder schmerzt Sie der bevorstehende Abschied aus der Politik?

Heidemaria Onodi: Ich bin 60 Jahre alt und für jeden kommt einmal die Zeit, wo er Jüngeren Platz machen soll. Für mich ist diese Zeit jetzt gekommen. Die vergangenen drei Jahrzehnte möchte ich aber nicht missen. Es war eine sehr aufregende und schöne Zeit, die natürlich ihre Höhen und Tiefen hatte.

Einer der Tiefpunkte war die Wahlniederlage 2008. Sie haben nach sieben Jahren an der Spitze sofort den Landesvorsitz zurückgelegt. Würden Sie heute etwas anders machen?

2003 hat die SP unter meiner Führung etwa 3,2 Prozent gewonnen, 2008 dann acht Prozent verloren. Das war natürlich ein schwerer Schlag. Aber wir haben gesehen, dass es noch weiter nach unten gehen kann. Ich denke, dass meine Politik im Großen und Ganzen in dieser Zeit und Situation gepasst hat.

Hätten Sie nicht mehr auf Konfrontation mit der Pröll-VP gehen müssen?

Mein politischer Zugang war immer ein lösungsorientierter. Die Aufgabe von uns Politikern ist, dass es den Menschen besser geht und wir Lösungen finden. Das dauernde Streiten wollen die Leute nicht. Davon bin ich überzeugt.

Wie beurteilen Sie die Performance Ihres Nach-Nachfolgers Franz Schnabl?

Es war eine gute Entscheidung, ihn zum Landesvorsitzenden zu wählen. Er leistet gute Arbeit, setzt auf Zusammenarbeit – und versucht trotzdem, der SP ein eigenständiges Profil zu geben.

Auf welche Entscheidung sind Sie besonders stolz?

Ich glaube, dass in meiner Zeit als Landeshauptmann-Stellvertreterin gemeinsam mit der VP viel gelungen ist, von dem die Menschen noch heute profitieren. Etwa das Rettungsdienstgesetz, die Übernahme der Gemeinde-Spitäler durch das Land, die Entwicklung des Pflegewesens oder die Abschaffung des Pflegeregresses. Ich war auch zuständig für die Wohnungsförderungsvergaben. Damit sind in den sieben Jahren, in denen ich in der Landesregierung war, fast 6.600 Wohnungen finanziert worden.

Sie sind als junge Krankenschwester in die Politik gegangen. Warum?

Ich habe mich im Krankenhaus in der Personalvertretung engagiert. So bin ich in den Gemeinderat gekommen, später in den Nationalrat und in den Landtag. Mir ist es seit jeher vor allem um Gerechtigkeit gegangen, aber auch um den Kontakt mit den Menschen und darum helfen zu können.

Vor dem Hintergrund des „#MeToo“-Aufschreis und der Diskussion um Peter Pilz – wie haben Sie den Umgang mit Frauen in der Politik erlebt?

Ich kann mich nicht beschweren, glaube auch nicht, dass die Politik hier anderen Gesetzen folgt als die normale Gesellschaft. Gefährlich wird es auf jeden Fall immer, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Da darf es auch keine Toleranz geben, weil in Wirklichkeit nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer genau wissen, wo die Grenze ist.

Was haben Sie in Ihrer Polit-Pension vor?

Ich werde nur meine politischen Funktionen aufgeben, nicht aber mein ehrenamtliches Engagement als Volkshilfe NÖ-Vizepräsidentin, Pensionistenverband-Obfrau im Bezirk St. Pölten, Obfrau der Tagesstätte für Behinderte sowie Aufsichtsratsvorsitzende der GW St. Pölten. Außerdem freue ich mich darauf, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können.