Die Finanzierung der Notarztversorgung ist für fünf weitere Jahre gesichert. Im Gegensatz zu anderen Teilen Niederösterreichs war das Notarztsystem in St. Pölten zwar nie in Gefahr – die neuen Verträge zwischen Land, Rotem Kreuz und ASBÖ bringen nach der Neuausschreibung aber auch in der Landeshauptstadt Sicherheit.

Gute Zusammenarbeit zwischen RK und ASBÖ

„So groß wie die Stadt ist und wie zentral sie liegt, war eine Änderung am Standort St. Pölten auch nicht realistisch“, erklärt Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Werner Schlögl. In St. Pölten teilen sich seit 25 Jahren Rotes Kreuz und ASBÖ in guter Zusammenarbeit den Notarzt-Dienst: Wöchentlich wechseln einander die beiden Rettungsorganisationen mit dem Notarztwagen ab. Bisher waren beide zu gleichen Teilen Vertragspartner mit dem Land – das ändert sich mit der neuen Regelung: Ab Jänner 2017 ist das Rote Kreuz der primäre Vertragspartner, der Samariterbund fungiert als Subunternehmer.

Eine Bietergemeinschaft war dem Vernehmen nach aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht möglich. Diese Änderung sei aber nur eine Formalangelegenheit, betonen Schlögl und St. Pöltens ASBÖ-Obmann Markus Voglauer: „Wichtig ist zu wissen, dass wir damit nicht in Konkurrenz treten, sondern weiterhin gemeinsam den Notarzt-Dienst stellen.“

Notarzt-Einsatzfahrzeug als Neuerung in St. Pölten

Neu ist auch, dass das Notarzt-Auto zentral vom Rotkreuz-Landesverband zur Verfügung gestellt wird. „Mit beiden Logos und wechselnden Mannschaften.“ Dieses kleinere Fahrzeug, das sogenannte Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) mit einem Notarzt und einem Sanitäter, wird in St. Pölten in den nächsten Monaten eingeführt. Ursprünglich hätte der Betrieb bereits im November gestartet werden sollen. „Aufgrund der Neuausschreibung haben wir dann die Beschaffung des Fahrzeuges zwischenzeitlich gestoppt“, erklärt Werner Schlögl. Bis zur Umstellung wird wie bisher der Notarztwagen mit einem Notarzt und zwei bis drei Sanitätern unterwegs sein.

Am Prozedere ändert sich nichts: Die Notärzte werden weiterhin vom Universitätsklinikum gestellt. Von dort wird der Notarztwagen auch künftig zu Einsätzen fahren. Zusammen mit Notruf 144 arbeiten die beiden Rettungsorganisationen an einem weiteren gemeinsamen Projekt: Begleitend zum NEF wird ein Rettungstransportwagen im Einsatz sein, der Transporte durchführt.

Zusammenarbeit der Retter wird intensiver

„Im Sinne des Rettungsdienstes kooperieren wir immer stärker und arbeiten immer enger zusammen“, zeigt sich Markus Voglauer erfreut. Auch abseits der Notarztversorgung tut sich bei den Rettern einiges: Der gemeinsame Einsatzleiter-Dienst (die NÖN berichtete) ist in der Endplanung. „Dieser Dienst wird wie geplant am 31. Dezember in Betrieb gehen“, informiert ASBÖ-Obmann Voglauer.

Das Rote Kreuz arbeitet weiter an der neuen Bezirksstelle in der Theodor-Körner-Straße: „Wir warten auf die Bauverhandlung und arbeiten zurzeit an den Ausschreibungsunterlagen“, so Schlögl. Die Lager-Halle auf dem Voith-Areal ist mittlerweile restlos beseitigt. Einem Spatenstich im April stehe damit nichts im Wege.