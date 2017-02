Ober-Grafendorf

Der seit dem Vorjahr vorbereitete Führungswechsel in der Oberbank-Landesdirektion in St. Pölten ist jetzt erfolgt: Der Ober-Grafendorfer Ferdinand Ebner trat seinen Ruhestand an, Franz Frosch folgt als Landesdirektor. Mit 15 Filialen, zwei davon in St. Pölten, betreut der NÖ-Ableger der oberösterreichischen Bank von der NÖ-Landeshauptstadt aus ein Geschäftsvolumen von rund zwei Milliarden Euro.

Franz Frosch ist neuer Landesdirektor derOberbank. | NOEN, privat

„Franz Ebner war der Begründer einer sehr erfolgreichen Ära in Niederösterreich, Franz Frosch wird diesen Weg erfolgreich weitergehen“, ist Generaldirektor Franz Gasselsberger überzeugt. Mit St. Pölten verbindet die Oberbank eine besondere Geschichte: Hier eröffnete die Linzer Bank vor 32 Jahren ihre erste Filiale außerhalb des Heimatbundeslandes. Dieser Schritt habe sich bezahlt gemacht, betont Gasselsberger.

Die wichtigsten Assets der Oberbank seien Vetrauen und Glaubwürdigkeit. Genau diese Werte habe Ebner in seinen elf Jahren als Landesdirektor hoch gehalten: „Er ist ein Banker der alten Schule und verkörpert den ethischen Code der Oberbank.“ Mit dem 50-jährigen Franz Frosch folge ihm ein Banker, der diese Werte ebenso verkörpere. Frosch lobt die Vorarbeit von Ebner: „Unsere Bank ist eine grundsolide Bank mit sensationeller Struktur und grandiosen Mitarbeitern.“

Zum Abschied erhielt Ebner von der Wirtschaftskammer das Silberne Ehrenzeichen.