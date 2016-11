Die Bezirksstelle St. Pölten des Roten Kreuzes und der Samariterbund St. Pölten setzen ab Silvester einen gemeinsamen Bezirkseinsatzleiter-Dienst um. Das ist das historische Ergebnis intensiver Gespräche der Rettungsorganisationen in den vergangenen Monaten.

Der diensthabende Bezirkseinsatzleiter wird künftig im vereinbarten Gebiet größere Einsätze koordinieren – einerlei, ob im Verantwortungsgebiet des Roten Kreuz oder des ASBÖ. Die beiden wechseln einander wöchentlich ab – ausrücken wird der jeweilige Einsatzleiter im Stadtgebiet und in die 19 von der Rotkreuz-Bezirksstelle betreuten Gemeinden sowie in den Bereich der ASBÖ-Dienststellen in Wilhelmsburg, Rabenstein und Frankenfels. Nicht „an Bord“ sind bei diesem Pilot-Projekt die Bezirksstellen Herzogenburg, Neulengbach und Purkersdorf. „Das wäre von der Dimension her noch zu groß“, so Rotkreuz-Bezirksstellenkommandant Stefan Gugerell.

„Die Zusammenarbeit zwischen dem Roten Kreuz und dem Samariterbund ist ein historischer Meilenstein.“

Markus Voglauer, ASBÖ

Samariterbund und Rotes Kreuz werden jeweils über ein eigenes Fahrzeug verfügen, das mit den Logos beider Rettungsorganisationen gekennzeichnet ist. Dieses ist jeweils parallel mit dem Notarztwagen derselben Organisation im Dienst. Das

andere Auto bleibt immer in

Reserve.

Komplexe Einsätze ein Grund für Projekt

Neben sich ergebender Synergien und mehr Effizienz sei ein weiterer Grund für das Projekt die steigende Komplexität der Einsätzen, wie Stefan Gugerell erklärt. Der Einsatzleiter wird Bindeglied zwischen Rettungsdienst und anderen Einsatzkräften vor Ort sowie Sprachrohr nach außen sein. Gefahren wird nur bei Einsätzen mit potenziell komplizierten Abläufen, prekären oder aufsehenerregenden Ereignissen. „Wir haben gemeinsam mit dem Notruf 144 zusätzliche Alarmierungscodes ausgearbeitet“, sagt Gugerell.

Historischen Meilenstein für die Bevölkerung

Nachdem das Rote Kreuz bereits seit Jahren über eine eigene Einsatzleitung prekäre Fälle verfügt, hat auch der ASBÖ im Vorjahr in der Stadt ein solches Modell installiert. Seit damals ist man in Gesprächen über eine gemeinsame Lösung. Einen „historischen Meilenstein für die Bevölkerung und die Rettungsorganisationen“ nennt nun St. Pöltens ASBÖ-Obmann Markus Voglauer das Pionier-Projekt.

Eine Zusammenarbeit wie diese sei vor wenigen Jahren nicht vorstellbar gewesen. „Die Grenzen sind überwunden worden, wir stellen das Gemeinsame, das Wohl der Allgemeinheit, über jegliche Organisationsinteressen.“

Letzte Vorbereitungen sind am Laufen

Für das Projekt laufen derzeit die letzten Vorbereitungen. Demnächst werden alle Dienststellen des Roten Kreuzes und des ASBÖ informiert, die Einsatzleiter ausgebildet und gebrieft. Auch wird ein Organisationshandbuch ausgearbeitet, auf das mit Jahresende beide Rettungsorganisationen zurückgreifen können.