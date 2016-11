Brücken schlagen will „Beislfest“-Erfinder Hennes Beitl mit seinem neuen Projekt: Der Veranstalter plant, mit dem „Crowdfunding-Therapiezentrum“ gemeinsame Räumlichkeiten für Energie- und Komplementärmediziner zu schaffen. Die gemeinsame Praxis soll Anlaufstelle für Menschen werden, die „abseits der Schulmedizin oder ergänzend nach Hilfe suchen“.

Landeshauptstadt als neuer Standort für Zentrum

Nach ersten Versuchen, diese Anlaufstelle in Wien zu gründen, hat sich Hennes Beitl dafür entschieden, seine Vernetzung in der Landeshauptstadt zu nutzen. „Hier gibt es eine wirklich vielfältige Landschaft an energiemedizinischen Angeboten. Nur wissen noch nicht alle davon oder wissen womöglich nicht, wohin sie sich am besten wenden können.“

Ab März sollen Interessierte die Möglichkeit dazu an einem Standort in der Innenstadt bekommen. „Derzeit habe ich drei Therapeuten, die mitmachen wollen. Zwei suche ich noch.“ Finanziert werden soll das St. Pöltner Pionier-Projekt über Crowdfunding.

Crowdfunding soll Finanzierung sichern

Ebenfalls eine Neuheit sind die „VorstellungsGespräche“ am Dienstag, 22. November, ab 19 Uhr im frei:raum. Hier wird nicht nur Hennes Beitl sein Therapiezentrum-Projekt vorstellen, sondern auch andere Anbieter ihre Angebote. Therapeuten, der Designverliebt-Kreativmarkt oder der Creative PreIncubator der Fachhochschule präsentierten im frei:raum Jobmöglichkeiten, Therapieoptionen, Alpaka-Wanderungen, gesunde Lebensmittel und mehr.