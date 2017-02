Platzer wechselte von der Unfallchirurgie am AKH Wien nach St. Pölten, wo er seit 2012 stellvertretender Leiter gewesen war.

„Ausschlaggebend für die Veränderung war die Möglichkeit einer leitenden Position in einem Traumazentrum mit universitärem Hintergrund“, so Platzer, der besondere Schwerpunkte in der Polytraumaversorgung und im Schwerverletztenmanagement setzen will.