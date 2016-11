Beim Thema Mindestsicherung gingen in der Gemeinderatssitzung am Montag die Wogen hoch: Im Vorfeld wurde noch dem VP-Antrag, die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) zu debattieren, die Dringlichkeit zuerkannt – nach zahlreichen Wortgefechten verließen Volkspartei und die Freiheitlichen die Sitzung.

Die VP forderten davor per Resolution an den Städtebund, dass dessen Mitglieder (SP-Bürgermeister Matthias Stadler ist NÖ-Vorsitzender) bei Gesprächen und Verhandlungen mit ihren Partnern in Bundesregierung und Landesregierungen eine bundeseinheitliche Lösung im Sinne der kürzlich vom Niederösterreichischen Landtag beschlossenen BMS-Reform vorantreiben.

Abänderungsantrag sorgte für Kontroversen

SP-Stadtrat Robert Laimer brachte einen Abänderungsantrag vor, mit dessen Inhalt sich die VP ganz und gar nicht einverstanden zeigte. Laut diesem Abänderungsantrag sollten betroffene Kinder, die „bis dato in prekären Verhältnissen gelebt haben, nach beschlossener Rechtslage von der BMS light auszunehmen“ sein. „Auch für pflegende Angehörige von behinderten Menschen sollte eine Ausnahme gemacht werden“, so Laimer.

„Das hat nichts mehr mit unserem Antrag zu tun“, stemmte sich daraufhin VP-Vizebürgermeister Matthias Adl gegen die Abänderung. Ein von SP-Gemeinderat Heinz Hauptmann geforderter Antrag auf Abstimmung wurde von SP und Grünen befürwortet. Der viertelstündigen Sitzungsunterbrechung, die die VP daraufhin forderte, haben Rot und Grün nicht zugestimmt - in der Folge verließen VP und FP die Sitzung.

"Weder fair noch sehr mutig"

Adl zeigte sich enttäuscht: „Was ist das für ein Demokratieverständnis, dass man einen Antrag auf Unterbrechung nicht zustimmt, obwohl wir das am Anfang der Sitzung sehr wohl getan haben. Außerdem kann man doch nicht unseren Antrag komplett umschreiben!“

FP-Stadtrat Klaus Otzelberger erklärte den Auszug der Freiheitlichen damit, dass er noch auf Aussagen in seine Richtung hätte reagieren wollen. „Dass uns außerdem keine Unterbrechung zugestanden wurde, um das Thema zu besprechen, ist weder fair noch sehr mutig.“

Der von der SP eingebrachte Abänderungsantrag wurde letztendlich mit den Stimmen der SP und von Grün-Gemeinderat Markus Hippmann abgesegnet.