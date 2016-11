Die Stadt wächst und damit die Herausforderungen an die schulische Infrastruktur. Eines der Zukunftsthemen ist die Frage, wohin die Schüler gehen sollen, wenn die Wohnbauprojekte auf dem ehemaligen Glanzstoff-Areal sowie den WWE-Gründen umgesetzt sind. Immerhin 1.700 Wohneinheiten werden hier in den nächsten Jahren entstehen.

Otto-Glöckel-Volksschule soll ausgebaut werden

Der Plan: Die Otto-Glöckel-Volksschule soll ausgebaut werden. Die notwendigen Platzreserven gibt es, konkrete Ausbaupläne auch schon. „Aktuell werden diese Pläne durch Bautechniker geprüft“, berichtet Schulamtsleiter Andreas Schmidt. Und weiter: „Dieser Vorgang wird zeitnah durchgeführt, danach sollen die erforderlichen Schritte eingeleitet werden.“

Konkrete Kalkulationen, wie viele Schul- und Kindergartenkinder durch die Errichtung der Glanzstadt sowie die Umsetzung des Wohnprojektes auf den WWE-Gründen seien derzeit noch nicht sinnvoll. „Hier Zahlen zu nennen wäre verfrüht und unrealistisch, nachdem noch nicht einmal die Wohnungen errichtet und vergeben sind“, so Schmidt. Was die Kapazität angeht, könnte die Otto-Glöckel-Schule noch einmal rund zehn Klassen mit insgesamt 250 Kindern beherbergen.

VP sieht die Ausbaupläne allerdings kritisch

Die VP sieht die Ausbaupläne allerdings kritisch. „Mehr als 400 bis 500 Kinder in einer Volksschule zu unterrichten, ist der falsche Weg“, betont VP-Stadtrat Markus Krempl-Spörk. Unter dem Motto „Small is beautiful“ müsse der Neubau von kleineren Schuleinheiten an zusätzlichen Standorten gefördert werden. Zudem fordert Krempl-Spörk, dass die Stadt endlich eine Kalkulation erstelle, wie viele Kinder durch die neuen Wohnprojekte im Norden der Stadt einen Schul- oder Kindergartenplatz benötigen. „Nur wenn man vorausschauend plant, kann man den Kindern einen guten Start in unserem Bildungssystem ermöglichen“, meint Krempl-Spörk.

Neue Franz-Jonas-Schule wurde offiziell eröffnet

Während im Norden noch diskutiert wird, nahm die Stadtführung im Süden die um fast sechs Millionen Euro völlig neu gestaltete Franz-Jonas Volksschule offiziell in Betrieb. Stadler betonte dabei, dass St. Pölten mit diesem Projekt einen völlig neuen Weg eingeschlagen habe – mit einer Ideenwerkstatt von Kindern, Eltern und Pädagogen als Grundlage. „Wir wollten hier etwas Neues und Innovatives schaffen. Zeitgemäßes Lernen ist uns in St. Pölten ein Anliegen“, erklärte Stadler. Entstanden ist ein modernes Gebäude, mit hellen und offenen Räumen, einer Aufwärmküche für die Tagesbetreuung und Multifunktionsräumen.

Die VP sieht darin erst den Anfang einer umfassenden Investition in die St. Pöltner Schulen. „Man muss auch an die anderen mehr als 25 Schulstandorte, die allesamt auf Investitionen warten, denken“, betont Krempl-Spörk.