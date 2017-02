6,8 Kilogramm Heroin hatten zwei Drogendealer aus Tulln und Wien seit zumindest 2015 in Umlauf gebracht. Nun haben die Ermittler des organisierten Kriminaldienstes des Stadtpolizeikommandos dem Treiben ein Ende gesetzt.

Nach mehrmonatigen intensiven Erhebungen konnten die zwei Dealer gefasst werden. Sie hatten sich auf die harte Droge Heroin spezialisiert und rund 40 Abnehmer versorgt. „Da ein Großteil der Suchtmittelverkäufe nicht nur in Wien, sondern auch in St. Pölten durchgeführt wurde, kamen unsere Ermittler des Kriminalreferates auf die Spur der Beschuldigten“, schildert Vize-Stadtpolizeikommandant Thomas Heinreichsberger. Das Heroin haben die Arbeitslosen um 29 Euro pro Gramm eingekauft und um 50 bis 60 Euro weiterverkauft. Beide sind bereits einschlägig vorbestraft. Die Konsumenten, die großteils aus dem Raum St. Pölten stammten, wurden angezeigt.

Täter hatten Heroin und Pistolen bei sich

Zahlreiche Befragungen, Hausdurchsuchungen und Observationen führten schließlich zum Erfolg. Bei den Festnahmen des 36-jährigen Tullners und des 27-jährigen Wieners konnten insgesamt 210 Gramm Heroin sowie zwei Schreckschusspistolen sichergestellt werden. Beide Täter zeigten sich voll geständig und wurden in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Bei der Festnahme des 27-jährigen im 17. Bezirk in Wien ging auch dessen Freundin ins Netz. „Es stellte sich heraus, dass es sich um eine flüchtige Strafgefangene der Justizanstalt Krems handelt. Auch sie wurde festgenommen und zurück in die Justizanstalt gebracht“, berichtet Heinreichsberger.

Er ist stolz auf sein Team: „Es ist durch mühevollste Kleinstarbeit gelungen, ausreichend Beweise gegen die beiden Dealer zu sammeln. Die Festnahmen sind ein wesentlicher Erfolg zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität in St. Pölten.“