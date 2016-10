Wo früher Disziplin und Gehorsam herrschte, hält jetzt Ausgelassenheit und Partystimmung Einzug. Denn das Gelände der alten Kopal Kaserne verwandelt sich wieder in die ultimative Partyzone. Startend mit Samstag, 8. Oktober, belebt die Kaserne an vier aufeinanderfolgenden Samstagen – also bis 29. Oktober – das Nachtleben der Traisenmetropole.

Bei der Opening-Party gibt es wieder den „New Legends Contest“, bei dem Nachwuchs-DJs zeigen, was sie können. Wer mitmachen möchte, kann sein mindestens 20 Minuten langes Mixtape bis Mittwoch, 5. Oktober, noch einreichen. Hauptpreis ist ein Slot am „New Legends Festival“, aufwärmen dafür können sich die Gewinner bereits in der Kaserne. Mehr Infos gibt‘s auf diekaserne.at

Von Warehouse Productions veranstaltet, bilden die Events in der Kaserne unter dem Motto „We want you to party“ den einzig richtigen Pop-up Club in der Landeshauptstadt. Also eine Disco, die immer nur für einen begrenzten Zeitraum ihre Tore öffnet und dann wieder verschwindet.