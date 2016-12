Pottenbrunn

Die CopStories gehen in die Verlängerung. Derzeit wird in Wien gedreht. Mittendrin ist auch der Pottenbrunner Harry Gangl. Er kam über die Vienna People Künstleragentur zum TV-Dreh.

„Ich habe schon in meiner Schulzeit Theater gespielt, unter anderem in Romeo und Julia und Macbeth. Ich habe mich schon immer für die Schauspielerei begeistert“, schwärmt Gangl. Sein größtes Vorbild ist, wie er sagt: „Mein lieber und enger Freund Tobias Moretti, mit dem ich schon beim Erzberg Rodeo gefahren bin.“

Bei „CopStories – Stille Nacht“, das Weihnachtsspecial der Serie in Spielfilmlänge wird voraussichtlich Ende Dezember 2017 im ORF gezeigt, stand Gangl nun als Kripobeamter und Streifenpolizist vor der Kamera. Er nimmt den Weihnachtsmann bei der Schlüsselszene am Floridsdorfer Markt actionreich ins Visier. „Wie ein Stuntman sprang ich dabei mit gezogener Waffe aus einem fahrenden Polizeifahrzeug, tastete mich deckungssuchend an den Gebäuden entlang und stellte schließlich den mit einer Pumpgun um sich schießenden Weihnachtsmann“, verrät Gangl.

„Das Team rund um die Regisseure Barbara Eder und Thomas Wolkersdorfer leistet hervorragende Arbeit“, zeigt sich Jurist Harry Gangl, der auch echte Polizisten und Cobra-Beamte an der Fachhochschule unterrichtet, begeistert über die professionelle Arbeit. Dabei seien die Dreharbeiten, die teilweise bei klirrender Kälte bis fünf Uhr früh andauerten, sehr kräfteraubend gewesen.

Auch bei Soko Donau und im Josef Hader–Film „Die Wilde Maus“, der im März 2017 in die Kinos kommt, konnte Gangl bereits sein schauspielerisches Talent zeigen.