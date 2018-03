Wird die P&R-Anlage in der Hermann-Winger-Gasse auch dann so gut ausgelastet sein, wenn ein Schranken diese nur mehr für Bahnpendler benutzbar macht? Diese Frage stellt sich auch Baudirektor Kurt Rameis: „Wir können das derzeit schlecht einschätzen.“ Daher führt die Stadt mit Land und ÖBB bereits Gespräche, wie freie Kapazitäten genutzt werden könnten. Laut Rameis sei bereits eine gemischte Nutzung wie beim neuen Parkdeck beim Bahnhof angeregt worden: „Gratis wird das aber nicht sein können.“

Sorge, dass die derzeitigen „Fremdparker“ im alten Parkhaus dann Jagd auf die raren Gratis-Stellplätze in der Innenstadt machen, hat Rameis weniger: „Weil Gratis-Parkplätze in den Kernbereichen der Städte ohnehin keine Zukunft haben. Ohne die blauen und grünen Zonen lässt sich der grundsätzliche Mangel an Stellplätzen in den historischen Stadtkernen nicht mehr regeln.“

Eine Stellplatzvermehrung in Kernstädten sei nur mehr nach oben oder unterirdisch möglich, erklärt der Baudirektor: „Das kostet richtig Geld. Und das muss, wenigstens ein guter Teil davon, von den Benützern kommen.“