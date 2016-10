An allen Ecken und Enden der Stadt ist der Bau-Boom offensichtlich. Was es bislang in St. Pölten aber nicht gibt: ein Netzwerk aus Investoren, Professionisten, Bauträgern, Bauherren, Immobilien-Verwaltern und Kommunal-Vertretern.

Das wird jetzt anders: Die Rechtsanwälte Markus Mayer und Friedrich Nusterer, Steuerberater Leopold Brunner sowie Vermesser Dominik Mesner riefen gemeinsam den Bau- und Immobilientag ins Leben. „Unsere Idee ist es, die Immobilien-Community der Stadt zusammenzuführen“, erklärt Mayer. Denn rund um das Thema Bauen und Immobilien gebe es gerade in der Landeshauptstadt viele Fragestellungen, die alle an Bau-Projekten beteiligten Akteure betreffen würden.

Beim ersten Bau- und Immobilientag auf dem Programm stehen unter anderem die Grunderwerbssteuer neu,

Arbeitsrecht in der Bauwirtschaft, der Grenzkataster sowie die Vertragsgestaltung bei

Immobilienerwerb.