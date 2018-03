Die Landeskliniken Holding verhängt jetzt in allen 27 Spitälern ein Fotografie-Verbot. Denn immer öfter werden Bilder von Mitarbeitern und Patienten ungefragt geschossen und auf Social-Media-Plattformen gepostet. „Dem Missbrauch – also der Rechtsverletzung der Privatsphäre – ist damit massiv Tür und Tor geöffnet worden“, meint Thomas Wallner, Pressesprecher des Uni-Klinikums St. Pölten und erklärt weiter: „Durch die Handykameras ist es sehr einfach geworden, rasch zu fotografieren.“

Im ersten Halbjahr gehen Haus C und Haus G des UniversitätsklinikumsSt. Pölten in Betrieb. 2019 folgt der nächste Ausbauschritt. | NOEN, Prchal

Auch in der Landeshauptstadt fanden sich Personal oder Besucher schon unfreiwillig im Netz. Dadurch, dass jeder das Recht auf „sein eigenes Bild“ hat, ist das aber in den meisten Fällen verboten. „Gerade an sensiblen Orten wie Krankenhäusern ist auf die Privatsphäre zu achten“, meint Wallner.

Plakate sollen auf die neuen Richtlinien hinweisen. An prominenten Stellen – wie in den Aufzügen – werden die Hinweise mit dem Aufdruck „No Photo“ und zusätzlichen Infos aufgehängt.

Film- und Fotoaufnahmen zu „familiären Zwecken“ sind weiter gestattet. Räumlichkeiten, Klinikeinrichtungen oder eben Personen dürften nur mit ausdrücklicher Genehmigung abgebildet werden. Als Sanktion ist im Niederösterreichischen Krankenanstaltsgesetz die Verhängung eines Hausverbots festgelegt. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Geldstrafe von 218 Euro rechnen.