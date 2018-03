An der Einführung einer Schutzzone wird derzeit intensiv gearbeitet. „Es laufen die erforderlichen internen und externen Abstimmungen“, erklärt Stadtplaner Jens de Buck. Auf Basis eines Planungsleitfadens des Landes und unter Einbeziehung externer Experten sowie der Bürger wird laut de Buck der Planungsprozess vorbereitet.

Es soll dadurch künftig verhindert werden, dass Gebäude, die nicht unter Denkmalschutz stehen aber dennoch als schützenswert angesehen werden, abgerissen werden. Aktuelles Beispiel ist, wie berichtet, das Projekt der BWSG in der Linzer Straße 3-5. Dieses Gebäude zählt nicht zu den 120 denkmalgeschützten Gebäuden in der Katastrale St. Pölten, der baurechtlich einwandfreie Abriss sorgt aber dennoch für reichlich Diskussionen.

Die NÖ Bauordnung ermöglicht im Bebauungsplan die Festlegung von Schutzzonen „für einen baukünstlerisch oder historisch erhaltungswürdigen Baubestand“. In diesen Schutzzonen darf dann der Abbruch von Gebäuden verboten und für Bauvorhaben die anzuwendende Bauform und Technologie vorgeschrieben werden.

Schutzzone war bereits einmal Thema

Ganz neu ist die Schutzzonen-Idee für St. Pölten nicht. 2009 hatte die Stadtplanung eine solche bei der Neuerstellung des Teilbebauungsplanes für die Innenstadt angedacht und mit den zuständigen Planungsbeteiligten abgestimmt. „Zum damaligen Zeitpunkt wurde diese Planungsmaßnahme vom Bundesdenkmalamt nur sehr eingeschränkt im unmittelbaren Umfeld von denkmalgeschützten Gebäuden unterstützt“, erklärt de Buck.

Mittlerweile gibt es aber einige Schutzzonen-Vorbilder in Niederösterreich, wie Baden, Bad Vöslau, Mödling oder Wiener Neustadt. „Dort hat sie sich als äußerst geeignetes Planungsinstrument zur Sicherung stadtbildprägender Strukturen in diesen Städten erwiesen“, so de Buck. Die Erfahrung in diesen Städten führten dann auch zur Entwicklung des Planungsleitfadens des Landes.

Die Frage, wann die Schutzzone in St. Pölten umgesetzt wird, ist noch nicht beantwortet.