Der raschen Reaktion und dem kriminalistischen Spürsinn eines Polizeibeamten aus Pyhra ist es zu verdanken, dass für einen Kriminellen auf der Flucht bei Böheimkirchen Endstation war.

Nachdem die Polizei in Perg bei einem Wohnhauseinbruch zwei Georgier auf frischer Tat ertappt und festgenommen hatte, setzte sie per Funk eine Fahndungsmeldung nach flüchtigen Komplizen in einem silberfarbenen Opel Astra mit deutschem Kennzeichen ab.

Sofortiger EInsatz nach Funkspruch

Der Cop aus Pyhra reagierte prompt auf die Meldung, fuhr mit dem Einsatzfahrzeug bei der Betriebsumkehr in Brunn sofort auf die Westautobahn Fahrtrichtung Wien. Es dauerte auch nicht recht lange, und er entdeckte das gesuchte Fahrzeug im Fließverkehr.

Der Kriminalist nahm die Verfolgung auf und rief umgehend Verstärkung. Mit Unterstützung der Beamten von der Polizeiinspektion Böheimkirchen konnte das Fluchtauto in Höhe Böheimkirchen angehalten werden und für den Lenker, einen 37-jährigen georgischen Staatsbürger, klickten die Handschellen.

Alle drei Verhafteten sollen Teil eines international agierenden Verbrechersyndikats sein. Weitere Erhebungen laufen auf Hochtouren.