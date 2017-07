Bei der Errichtung der neuen Sportanlage hat die Gemeinde ein Finanzierungsmodell gewählt, bei dem die Projektkosten um die Umsatzsteuer reduziert wurden. Das hat bei der letzten Kontrolle der Gemeindefinanzen durch einen Prüfer des Landes zu Beanstandungen geführt: Die Behörde fordert jetzt eine Nachzahlung der Umsatzsteuer von insgesamt 400.000 Euro von der Gemeinde.

Das von der Gemeinde gewählte Umsatzsteuermodell an sich habe der Prüfer nicht beanstandet, sondern die von der Gemeinde an den SC Pyhra ausbezahlte Jugendförderung in Höhe von 30.000 Euro pro Jahr, erläuterte Bürgermeister Günter Schaubach. „Obwohl wir belegen konnten, dass diese Subvention zweckgebunden verwendet wurde, wurde eine ‚versteckte Mietrückzahlung‘ beanstandet“, so Schaubach.

Gemeinde hat Beschwerde eingelegt

Das Finanzierungsmodell funktioniere, so Schaubach, so, dass die Gemeinde die Sportanlage an den Sportverein vermietet habe, dieser zahle wiederum Pacht an die Gemeinde. „Die Höhe dafür ist festgelegt und muss 1,5 Prozent der Investitionssumme pro Monat ausmachen“, so Schaubach. „Wir fühlen uns hier absolut im Recht“, betont er.

Deshalb hat die Gemeinde auch Beschwerde gegen den Nachzahlungsbescheid eingelegt. Konkret geht es dabei um Regressforderungen aus den Jahren 2011 bis inklusive 2014. Der Steuerberater der Gemeinde habe von einem Präzedenzfall gesprochen.

Sollte die Beschwerde keinen Erfolg haben, werde die Gemeinde, so Schaubach, den Rückforderungen nachkommen müssen.